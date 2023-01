Foi entregue na manhã desta sexta-feira (13), a reforma completa da Estratégia Saúde da Família (ESF) Modesto Pereira, na área rural de Aquidauana e que vai beneficiar toda a população da região do Morrinho e adjacências.

O evento contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, dos secretários municipais: Claudia Souza (Saúde), Ronaldo Angelo (Planejamento), Ernandes Peixoto (Finanças), Paula Polini (Produção), Mac (Serviços Urbanos e Rurais), Josilene Rosa (Assistência Social), Selma Suleiman (diretora executiva do gabinete), Vanderlei Mariano (Meio Ambiente) e Luzia Cunha, da assessoria de gabinete.

A Câmara Municipal esteve representada pelos vereadores: Nilson Pontim (presidente do legislativo), Humberto Torres, Sargento Cruz, Anderson Meireles, Cleriton Alvarenga, Everton Romero, Valter Neves e Francisco Tavares. Também estavam presentes os senhores Norival Gama, que, no ato representou o Conselho Municipal e Estadual de Saúde e Hélio Chaves, morador da região, representando os usuários e toda a equipe da ESF: médico, dentista, enfermeiros, agentes de saúde, equipe da limpeza e recepção.

Na reforma da ESF foram feitos os serviços de troca do telhado por telhas térmicas, forro de PVC, mobiliário novos, instalações elétricas novas, todas as salas reformadas e com ares condicionados novos, pinturas. Também foram construídos um estacionamento e uma calçada na frente da ESF, instalações hidráulicas e sanitárias novas, bem como a aquisição de equipamentos médicos e odontológicos novos.

Os recursos para a reforma da ESF Modesto Pereira são próprios do município no valor de R$ 450.036,63. Para compor o consultório odontológico da ESF, foram comprados uma cadeira odontológica e um ultrassom odontológico com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira. Tais recursos foram solicitados pelos vereadores Anderson Meireles, Humberto Torres e sargento Cruz.

No ato da inauguração, o prefeito Odilon Ribeiro falou da felicidade de entregar uma unidade de saúde pronta para a população. “Quando chegamos nesta hora, considero o melhor momento do nosso trabalho, porque até chegar aqui passamos por muitas etapas, muitas dificuldades. Então este momento é gratificante. Ver tudo isso pronto para ser usado pela população. Agradeço a secretária Cláudia e sua equipe pelo bom trabalho realizado a frente da saúde do nosso município e toda nossa equipe da prefeitura e nossos parceiros políticos que nos permite estes investimentos. Destaco também a parceria firme que temos com a Câmara de Vereadores que nos dá condições de continuar investindo na nossa cidade”, disse o prefeito Odilon.

Ao se pronunciar, a secretária de Saúde, Claudia Souza, falou da importância de o atendimento ser feito na ESF reformada. “Temos tudo novo aqui, isso vai facilitar para que as pessoas sejam bem atendidas no local próximo de suas casas, a acessibilidade para todos da região sem precisar tem que ir à cidade. Hoje estou muito feliz porque é uma realização profissional em poder oferecer serviço de qualidade para nossa população. Agora temos que cuidar e zelar deste local e com empenho de todos vamos construindo uma melhor qualidade de vida”, argumentou a secretária de saúde.

Já o presidente da Câmara Municipal, Nilson Pontim, que falou em nome dos vereadores disse que o momento é de conquista e de felicidade para a saúde do município. “Começamos o ano muito bem. Esta semana foram entregues duas ambulâncias e agora a reforma geral desta unidade de saúde. Isso é muito importante e traz um ânimo novo para todos. Começamos agora um novo mandato e junto com todos os vereadores temos um compromisso de continuar com a devolução do duodécimo, fazendo uma administração transparente e com muita economia para ajudar a administração municipal a conquistar novos investimentos”, disse o vereador Nilson Pontim.