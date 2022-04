Nesta quarta-feira (6) a prefeitura de Aquidauana iniciou a obra de reforma de toda a estrutura da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Modesto Pereira na zona rural, região do Morrinho, que atende cerca de 548 pessoas.

O prédio estava estruturalmente debilitado devido ao desgaste do passar dos anos. No início de 2022, o prefeito Odilon Ribeiro solicitou a equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas, a elaboração do projeto de engenharia para a reforma total do posto.

A Administração Municipal estima investir cerca de R$ 327 mil reais, de recursos próprios para efetuar a reforma geral da ESF.

PROJETO

Estão inclusos no projeto de reforma a troca de todo o telhado, com colocação de telhas metálicas termoacústicas, troca de portas e janelas, instalação de novo forro, piso com granilite e revestimento cerâmico, reforma completa dos sanitários e das redes hidráulicas e elétricas.

Durante os meses em que o local estiver em obra, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento informa que todos os pacientes poderão procurar qualquer uma das unidades de saúde que serão devidamente atendidos.

“Estamos começando um importante investimento, pois o ESF Modesto Pereira atende as famílias que moram nas chácaras, fazendas e sítios. Vamos investir recursos próprios da prefeitura para deixar o posto com uma estrutura melhor, mais arejado, organizado e mais adequado e bonito para receber os pacientes e, também, para quem trabalha ali diariamente. A reforma da ESF reflete diretamente na qualidade dos serviços de saúde disponibilizados para nossa população”, afirmou o prefeito Odilon.