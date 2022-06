A Prefeitura de Aquidauana por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em conjunto com a equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), está promovendo uma série de palestras e rodas de conversas com os idosos que são assistidos pelo Programa Hiperdia nas ESFs do município.

A ação faz parte do “Junho Violeta”, campanha educativa dedicado a conscientização do combate a violência contra a pessoa idosa. Neste dia 10 de junho, a roda de conversa aconteceu na ESF José Vória, coordenada pelas assistentes sociais Pamela Oliveira Souza do NASF e Rosangela Teixeira Cirino, do CREAS. As conversas são de muita relevância, devido ao aumento das denúncias de crimes de violência contra os idosos.

De acordo com a programação do CREAS, as palestras referentes a campanha Junho Violeta serão desenvolvidas durante este mês de junho seguindo o seguinte cronograma: Dia 13/06 na ESF Fernando Stela às 7h30min, na vila Santa Terezinha; dia 14/06 ESF Nova Aquidauana às 7h30min; dia 15/06 ESF Vila São Pedro às 7 horas; dia 22/06 ESF Vila Trindade às 7 horas; dia 23/06 ESF Vila Pinheiro às 7 horas; dia 24/06 ESF Célia Vaz no Jardim Aeroporto às 7 horas; e no dia 29/06 ESF Isaura Baes, no bairro Nova Aquidauana.

Como denunciar

As denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser feitas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos). O atendimento é realizado diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana Denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo Proteja Brasil (disponível para smartphones), para a Delegacia Online da Policia Civil do seu estado e também ligando para a Emergência Policial – DISQUE 190 – Polícia Militar. Também em Aquidauana as denuncias podem ser feitas pelo telefone (67) – 99203-1641(CREAS).

No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa no ano 2006. A data alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos desse público.