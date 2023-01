Foi realizada na manhã desta quarta-feira (11), no pátio da Prefeitura de Aquidauana, a entrega de duas ambulâncias para a Secretaria de Saúde e Saneamento de Aquidauana.

A primeira ambulância é de modelo S-10 Chevrolet a diesel, traçada e preparada como Semi-UTI, no valor de R$ 280.598, 70. O veículo foi adquirido com aporte financeiro do município e vai atender os distritos de Camisão e Piraputanga.

A segunda ambulância é de modelo Mercedes Benz-Sprinter que será preparada como UTI Móvel e poderá também ser usada como UTI Neonatal. O valor do veículo é R$ 225.870, 72. Os recursos para a aquisição deste veículo são do Governo do Estado na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira dama Maria Eliza, dos secretários municipais: Claudia Souza (Saúde), Ernandes Peixoto (Finanças), Ronaldo Ângelo (Planejamento), Paula Polini (Produção), Wilsandra Beda (Educação), Welington Moresco (Fema), Josilene Rosa (Assistência Social) e Neiva Brum e Luzia Cunha da assessoria de gabinete.

Representando a Câmara de Vereadores, estiveram presentes os vereadores Nilson Pontim (presidente da Câmara Municipal), Everton Romero, Humberto Torres, Anderson Meireles e Marquinhos Taxista. Ao fazer uso da palavra, o prefeito Odilon Ribeiro destacou mais uma vez o trabalho realizado pela equipe da prefeitura durante estes 6 anos de mandato finalizado em dezembro passado. “Agradeço aos secretários e suas equipes pelo bom trabalho realizado durante este período e ainda vamos progredir muito com o empenho de cada um”, disse o prefeito Odilon.

Sobre as ambulâncias, o prefeito Odilon falou da importância do zelo com o patrimônio público. “Com a chegada dessas duas ambulâncias temos que cuidar e zelar dos veículos porque são patrimônio do município e que são utilizados diariamente pela população. Também vamos equipar as ambulâncias para que os pacientes possam ser transportados com segurança e, com isso, também cumprimos as propostas feitas pela nossa gestão de humanizar a saúde do município”, afirmou o prefeito.

Ao finalizar, Odilon, mais uma vez, destacou a importância da parceria com a Câmara de Vereadores. “Mais uma vez agradeço o apoio dos vereadores que são grandes parceiros do município. Somente nos últimos dois anos foram devolvidos recursos do duodécimo que totalizaram quase 4 milhões de reais, que foram investidos em vários setores da administração pública”, destacou o prefeito Odilon.

A secretária municipal de saúde, Claudia Souza, fez um agradecimento especial a servidora Irene que realizou todo o trabalho para aquisição da ambulância S10. “Agradeço a Irene que organizou a compra desta ambulância e toda a equipe da Secretaria de Saúde que nos ajudou nos trabalhos que realizamos a frente da pasta. Também agradeço ao prefeito Odilon pelo apoio recebido nos projetos de melhoria de saúde do município. Essas duas ambulâncias vão dar um suporte muito forte para nossa população que necessita deste atendimento. Também agradecemos a parceria com o Governo do Estado que nos ajudou na aquisição do veículo Sprinter”, argumentou a secretaria de saúde Claudia Souza.

Falando em nome da Câmara de Vereadores, fez uso da palavra o vereador Humberto Torres. “Parabenizo a atual gestão pelo zelo e cuidado que tem com os investimentos públicos. A Câmara é parceira do município para que continuemos crescendo e desenvolvendo. Também parabenizo a equipe da Secretaria de Saúde pelo trabalho à frente da pasta”, disse o vereador Humberto Torres.