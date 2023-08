AQUIDAUANA: Saúde realiza ações de sensibilização sobre o aleitamento materno

Neste mês, além da campanha do “Agosto Lilás”, de combate à violência contra as mulheres, também tem o “Agosto Dourado”, que é um grande movimento de conscientização das mães e familiares sobre a importância da amamentação dos bebês.

Além de alimentar o bebê, o leite materno possui anticorpos que o protegem contra diversas doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Crianças amamentadas no peito são mais inteligentes, há evidências de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo.

Em Aquidauana, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU) está promovendo uma série de atividades para orientar e conscientizar as mamães e futuras mães sobre a importância do aleitamento materno. Essa campanha foi instituída pela Lei nº 13.435 de 2017, celebra o Mês do Aleitamento Materno, com o objetivo de ressaltar a importância do alimento para o bebê.

A cor dourada é o símbolo da campanha, em razão de ser o leite materno considerado pela OMS o alimento de ouro, que deve ser a única fonte de alimento da criança até os 06 meses de vida.

Em Aquidauana, as ações estão acontecendo nas ESFs da cidade e dos distritos. No dia 11 de agosto, a ação foi realizada na ESF Camisão; no dia 16 aconteceu na ESF Cláudio Fernando Stella, já no dia 17, foi nas ESFs Cândido Pinheiro, Antônio Trindade, Morrinho, Nova Aquidauana e Guanandy.

Confira quais os próximos eventos nas ESFs na campanha Agosto Dourado:

Dia 18/08 – 8h- ESF Izaura Baes; 14h- ESF João Jorge Carneiro; 14h- ESF São Francisco

Dia 22/08 – 07h30min- ESF José Vória

Dia 24/08 – 07h- ESF Celia Vaz; 08h- ESF Cipolândia;

Dia 28/08 – 08h – ESF João André Madsen

Dia 29/08 – 08h – ESF Tiago Bogado; 15h- ESF Pinheiro