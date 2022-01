Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria Municipal de Produção de Aquidauana demostra apoio dando suporte e assistência ao grupo de produtores “Leite Forte” de Aquidauana. A secretária de Produção, Naiara Nogueira Arguelo se reuniu com representantes do grupo para contribuir com planejamento nutricional dos bovinos de leite.

Ela explica que os produtores estão há anos fazendo o plantio do capim-açu. A planta forrageira que se destaca como estratégia para enfrentar o período da seca, uma vez que suporta três cortes ao ano e fornece uma grande produtividade por hectare plantada. Dele faz-se a silagem (com alto teor de proteína) fornecida ao plantel ao longo do ano.

A prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Produção, auxilia o grupo com diversos implementos: trator e grade para o preparo do solo; sulcador para otimizar e padronizar o plantio; e a forrageira para o corte da planta.

“Ano passado, a união entre secretaria e os produtores foi excepcional, por isso ela continua. A prefeitura está disposta a fazer mais uma vez essa parceria de sucesso”, finalizou a secretária Naiara Nogueira.

Participaram da reunião, os produtores João Carlos de Souza, Celso Gomes, Geraldo Pacheco e Rose Insabralde Portes de Souza.