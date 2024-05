AQUIDAUANA: Secretaria Municipal de Assistência Social tem nova gestora.

Tomou posse a nova secretária de Assistência Social de Aquidauana, Rosemery Bruno Bossay Cândia, que retorna ao cargo de gestora da pasta, o qual ocupou em 2020, já na atual gestão. Rose Bossay recebeu o convite do prefeito Odilon para assumir a pasta, substituindo Josilene Rodrigues Rosa, servidora efetiva da SAS, que estava secretária e se ausentou do cargo para a disputa eleitoral.

O prefeito Odilon Ribeiro, ladeado pela equipe da Secretaria de Assistência Social, deu posse à Rose Bossay esta semana, agradecendo a ela por mais uma vez aceitar o desafio e a missão de gerir uma das secretarias mais importantes da gestão, pois é a pasta que atende a comunidade diretamente nas questões de proteção e garantia de direitos, benefícios sociais e outros serviços.

“Agradeço às secretárias Josilene, que se ausenta para um novo desafio e à Marluce (que estava interina cuidando da pasta) por ajudarem a gerir a assistência social. Desejo à Rose Bossay muito sucesso e uma gestão de trabalho e resultados, pois daqui até dezembro ainda temos muito para fazer pela nossa população e conto com a dedicação de todos vocês na assistência social”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

Também participaram do ato de posse, os secretários municipais Ernandes Peixoto de Miranda (Finanças) e Marluce Martins Luglio (Administração).

A secretária Rose Bossay, acompanhada do esposo Ademir Bossay e da filha Ariane Bossay, agradeceu ao prefeito pelo convite e confiança, reafirmou o compromisso de somar esforços com a equipe e as demais secretarias para continuar fortalecendo o trabalho da Assistência Social na cidade, junto às famílias e a quem mais precisa dos atendimentos. “Conte comigo prefeito Odilon, primeira-dama Maria Eliza e equipe SAS, estou aqui para somar com vocês e juntos bem atender a nossa população”, finalizou Rose Bossay.