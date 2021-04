As promessas da Xiaomi com seu novo aparelho de ar condicionado parece milagre. Um aparelho que tenha um baixo consumo de energia elétrica e ainda purifique o ar do ambiente, é isso que a Xiaomi diz que o novo ar-condicionado MIJIA Fresh Air Air Conditioner Pro, faz. O produto tem como grande destaque a versatilidade e as opções de uso. Segundo a empresa o produto pode economizar 41% da energia se comparado com um modelo tradicional e também funciona como ventilador. Além disso, conta com tecnologia UV-C que usa raios ultravioleta para eliminar impurezas, beneficiando a saúde dos usuários. No modo ventilador, o modelo ativa suas turbinas duplas para diminuir a temperatura do ambiente.



O aparelho também vem com uma pequena tela circular na parte de baixo que, além de mostrar a temperatura no local instalado, também deve ser capaz de informar sobre a concentração de dióxido de carbono no ambiente. Segundo a fabricante, esses dados são atualizados em tempo real.

O dispositivo já está sendo vendido na China desde o dia 2 de abril por 3.599 Yuan (aproximadamente R$ 3,1 mil reais, em conversão direta). Ainda não existe previsão de lançamento no Brasil. Vale lembrar que o purificador de ar utiliza uma tecnologia de raios ultravioleta que promete tirar até 99,9% das impurezas, mas em se tratando do novo coronavírus, o dispositivo deve ser encarado com cuidado. Afinal, a qualidade do UV-C depende do ambiente e de outras variáveis que podem dificultar o processo.