Araçatuba recebe o 32º Congresso Brasileiro do Quarto de Milha

Com mais de 10 mil inscrições, o 32º Congresso Brasileiro do Quarto de Milha começou na quinta-feira (13), no Parque Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba (SP) e terá premiação total de mais de R$ 3 milhões. O número de inscritos representa um crescimento de 25%, em relação à edição passada.

Cerca de 1,5 mil competidores de todo o país e mais de 2,5 animais (cavalos) participam da competição em 18 modalidades esportivas. O evento é um dos mais importantes do calendário anual de provas oficiais da Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM). As disputas acontecem até o próximo domingo (23/4).

“A ABQM é uma entidade muito forte e tem também a responsabilidade de contribuir para o setor. O mercado dos esportes equestres tem crescido cada vez mais no Brasil. Nos últimos quatro anos, o valor da premiação no Congresso Brasileiro do Quarto de Milha aumentou 150%, o que movimenta a economia. Hoje, temos um plantel com mais de 6 milhões de equinos no país. O PIB do setor é extraordinário: são R$ 30 bilhões rodando hoje em todos os elos da cadeia produtiva, e mais de 3 milhões de pessoas empregadas de forma direta e indireta pela indústria do cavalo”, explica o presidente da ABQM, Caco Auricchio.

A raça Quarto de Milha tem um plantel nacional com um rebanho estimado em mais de 660 mil animais registrados pela ABQM – atualmente, uma das maiores entidades de raça do setor equino da América Latina. São Paulo, Paraná e Minas Gerais lideram o plantel nacional da raça. Os três estados juntos contam com mais de 350 mil animais registrados.

No 32º Congresso Brasileiro, as modalidades esportivas que registraram maior crescimento foram: Maneabilidade (141%), Working Cow Horse (83%), Cinco Tambores (54%), Seis Balizas (50%) e Western Pleasure (47%).

Público liberado

O público da cidade de Araçatuba terá a oportunidade de acompanhar as provas do 32º Congresso Brasileiro do Quarto de Milha. O evento tem capacidade operacional limitada a 5 mil pessoas por dia.

Para ter acesso ao Parque Clibas de Almeida Prado é necessário realizar um credenciamento prévio, no dia anterior, pelo Portal da ABQM: www.abqm.com.br O acesso ao público deverá ser realizado pelo portão 3, na Rua Tenente Alcides Theodoro dos Santos, nº 600, das 08h às 17h.