Área de trigo de primavera 2023 na Ucrânia atinge recorde de 285 mil ha, diz ministério

Os agricultores já semearam 247.000 hectares, disse a pasta em um comunicado. O ministério não forneceu dados comparativos para 2022, mas disse que a Ucrânia semeou 192.100 hectares de trigo na primavera em 2021.

“Apesar do aumento da área cultivada com trigo de primavera, ela ainda responde por apenas 10% da área total com esta safra na Ucrânia. Portanto, esse crescimento não compensará significativamente o declínio geral na área de trigo na nova temporada”, disse o ministério em um comunicado.

O ministério diz que a expectativa de plantio reduzido este ano decorre da invasão e ocupação russa de uma parte significativa do país.

Os agricultores haviam semeado 3,5 milhões de hectares de grãos de primavera até 12 de maio. O ministério disse que a área de plantio de grãos da Ucrânia pode encolher em 1,4 milhão de hectares, para 10,2 milhões de hectares este ano.

Estima-se que a safra de grãos de 2023 possa cair para cerca de 45 milhões de toneladas, de 53,1 milhões, incluindo 16,5 milhões de toneladas de trigo.