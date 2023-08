Argentina ultrapassa EUA e Holanda e torna-se o 2ª maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul

A Argentina ultrapassou Estados Unidos e Holanda e passou a ser o segundo maior destino das exportações de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2023, indica a carta de conjuntura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de MS (Semadesc).

O país sul-americano só não comprou mais produtos locais neste período que a China, que continua sendo o principal destino das vendas externas do Estado.

Enquanto no primeiro semestre de 2022, Mato Grosso do Sul vendeu US$ 192,43 milhões em produtos para a Argentina, volume que representou na época 4,64% do valor comercializado pelo Estado; nos primeiros seis meses deste ano Mato Grosso do Sul vendeu US$ 585,04 milhões para os “hermanos”, valores que representam 10,97% das vendas externas da produção local, segundo a Semadesc.

Os números mostra que o peso da Argentina na balança comercial de Mato Grosso do Sul mais que dobrou no período comparado, enquanto os aumentos dos Estados Unidos e Países Baixos (Holanda), que no ano passado eram respectivamente segundo e terceiro maiores parceiros comerciais de Mato Grosso do Sul, cresceram em uma proporção menor.

No primeiro semestre de 2022 as vendas de Mato Grosso do Sul para os Estados Unidos foram de US$ 232,87 milhões (5,61% de participação), enquanto no primeiro semestre deste ano, elas aumentaram US$ 262,1 milhões (4,91%), fazendo com que os EUA caíssem para a terceira posição entre os destinos das exportações.

Os Países Baixos, que compraram US$ 192,70 milhões em produtos nos primeiros seis meses de 2022, e era o terceiro maior parceiro do Estado, nestes primeiros seis meses de 2023 compraram US$ 198,78 milhões em produtos, e agora passaram a ser o quarto maior parceiro do Estado.

Grande destaque nas vendas externas também vai para o Japão. O país asiático, que no ano passado nem aparecia entre os 10 maiores destinos dos produtos de MS, passou a ser o quinto maior parceiro devido as grandes compras de milho no primeiro semestre.

Nos primeiros seis meses de 2023, a Terra do Sol Nascente comprou US$ 175,7 milhões em produtos de Mato Grosso do Sul (3,3% de participação), contra compras de US$ 67,3 milhões (1,62%) em 2022.

A variação dos parceiros comerciais é explicada pela dinâmica do comércio global e também por fatores climáticos. Os Estados Unidos, grande comprador de carne produzida em Mato Grosso do Sul, manteve as compras estáveis neste ano. O mesmo ocorreu com os Países Baixos, destino de boa parte da celulose produzida em MS que tem o continente europeu como destino.

O Japão, como já informamos, comprou sobretudo milho produzido no Estado.

Já a Argentina ampliou as compras de minério de ferro: destino de parte do produto retirado das jazidas do maciço do Urucum em Corumbá, e também da soja exportada via Porto Murtinho.

Uma das explicações para o aumento das vendas são as questões burocráticas e opção logística das trades multinacionais que acabam transformando a soja sul-mato-grossense em óleo e farelo dentro do território argentino. A partir daí, os alimentos ou são consumidor no país vizinho ou exportados a partir de lá, e já processados.

A soja, a celulose, a carne bovina, o farelo de soja e o milho, nesta ordem, são os produtos mais vendidos por Mato Grosso do Sul.

China

A China continua sendo o maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, e no primeiro semestre de 2023 as vendas para o gigante asiático passaram da casa dos US$ 2 bilhões. O total foi de US$ 2,273,51 bilhões em vendas, que representaram nada menos que 42,63 do valor comercializado com outros países pelo Estado.

No ano passado, no mesmo período, foram vendidos US$ 1,837,77 bilhão. A fatia chinesa nas exportações, porém, foi maior naquele mesmo período de 2022: 44,28% das vendas. A explicação é a disparada do saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul. O aumento no saldo é de 51,62% no comparativo.

Bolívia

A Semadesc não divulga, em seu relatório, a origem das maiores importações de Mato Grosso do Sul. Mas a Bolívia, de onde o Brasil importou US$ 729 milhões em gás natural no primeiro semestre de 2023, é país de onde Mato Grosso do Sul mais compra.

Saldo

No período entre janeiro e junho de 2022, as exportações de Mato Grosso do Sul somaram US$ 4,149 bilhões e as importações, US$ 1,670 bilhão, superávit de US$ 2,479 bilhões.

Neste ano, as exportações de MS nos primeiros seis meses do ano somaram US$ 5,333 bilhões e as importações, US$ 1,575 bilhão: saldo de US$ 3,759 bilhões.





Assine o Correio do Estado