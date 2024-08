Ariane Tavares lança candidatura a vereança da Capital com apoio de Puccinelli e Junior Mochi

O ex-governador e ex-prefeito André Puccinelli e o deputado estadual Junior Mochi e o representante do Beto Pereira, Thiago Gonçalves, participaram do lançamento da campanha de Ariane Tavares (MDB) a vereadora de Campo Grande. O evento foi realizado ontem, 22, no jardim Nashville e contou com a presença de vários apoiadores deste projeto.

Durante seu discurso, André Puccinelli se emocionou quando se recordou quando era prefeito de Campo Grande e falou que acredita no projeto de Ariane para Campo Grande. Ariane reuniu apoiadores e amigos no lançamento de campanha que contou com centenas de pessoas reunidas com um único propósito, de transformar nossa cidade morena.

“Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, conheçam minha história, eu não vim de família de políticos, eu venho da comunidade, sou advogada com muito orgulho e minha trajetória começou lá trás com o intuito de ajudar e fazer mais pessoas, e é esse meu projeto para Campo Grande”, finalizou Ariane Tavares.