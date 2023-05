Arma de tio dispara e atinge cabeça do sobrinho

Criança de 7 anos é baleada na cabeça em Costa Rica. A Fundação Hospitalar do Município acionou a polícia relatando que havia dado entrado no hospital uma criança com ferimento no crânio por arma de fogo. No local os policiais indagaram os familiares sobre o fato e aformaram que o autor dos disparos serio o Tio da vítima.

O jovem de 21 anos, relatou aos policias que anda armado para sua defesa pessoal. E ao chegar em casa depois de comprar um lanche e um refrigerante no momento de tirar a pistola calibre .380 da cintura ocorreu o disparo acidental da arma de fogo. De imediato os familiares prestaram socorro à vítima e levaram até o hospital.

A criança teve que ser encaminhada para Capital em Vaga Zero, devido à gravidade do ferimento. Os militares apreenderam a arma com numeração raspada e seis munições intactas e deram voz de prisão ao Autor encaminhado a Delegacia de Polícia.

Veja abaixo o vídeo de quando os policiais encontraram a arma de fogo: