Depois de provocar confusão em um bar um subtenente do Exército de 58 anos foi preso na Avenida Tamandaré em Campo Grande. Ele chegou a apontar a arma para os clientes. A confusão começou quando o militar ao sair do bar bateu em uma moto estacionada. Um policial de folga só consegui prendê-lo no cruzamento com a Avenida Júlio de Castilho. O BPtran foi acionado em razão do visível estado de embriaguez do militar, que estava exaltado e com uma lata de cerveja na mão. A arma do subtenente foi apreendida. Na DEPAC Centro, foi acionado o superior de dia da guarnição de Campo Grande, Capitão do Exército para acompanhar a ocorrência.