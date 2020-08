Arqueólogos descobriram em uma vila beduína na antiga cidade de Rahat, no sul de Israel, a fábrica de sabão mais antiga do mundo. E pasmem: ela era vegana. A fábrica tem 1200 anos e de acordo com arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel, no local era utilizado azeite de oliva em vez de gordura animal para fabricar o produto. A descoberta ocorreu durante a construção de um novo bairro que incluía centenas de voluntários, incluindo também a comunidade beduína local.

O sabão já era mencionado na enciclopédia Naturalis Historia, escrita pelo estudioso Plínio, o Velho e publicada por volta de 77 DC. Nela, o sabão era mencionado como uma “pomada feita de sebo” derivada de gordura de boi cozida e cinzas que os gauleses “aplicaram em seus cabelos para dar-lhes uma tonalidade avermelhada”, mas a segundo consta, a fabricação de sabão começou na antiga Mesopotâmia por volta de 2.800 AEC. Lá o sabão era feito com ácidos graxos cozidos de vacas abatidas, ovelhas e cabras misturadas com água, uma substância alcalina e cinzas de madeira.

Segundo a Dra. Elena Kogen Zehavi, diretora da escavação, embora a produção de sabão no mundo antigo fosse amplamente baseada em gorduras animais, o papiro de Ebers descreve um sabonete vegano egípcio de cerca de 1550 AEC. Os antigos romanos usavam sabonetes fabricados de gordura animal. A principal diferença entre os sabonetes islâmicos e os fabricados na Europa, Roma e Gália, era a exclusão da gordura de porco. Os antigos muçulmanos usavam azeite.

A oficina de sabonete vegano descoberta em Rahat é o local mais antigo conhecido para a fabricação de sabonete de azeite de oliva, considerado uma das primeiras instalações de produção de sabonete do mundo. Sabonetes veganos não são fáceis de fazer e esta descoberta deu aos cientistas novas evidências relacionadas à química desafiadora de como fazer sabão de óleo vegetal.

Zehavi afirmou que o sabão feito na fábrica doméstica, na antiga Rahat, era produzido com azeitonas encontradas no local. As evidências também indicam que os fabricantes podem ter tirado proveito da erva-sal (salsola soda), uma planta local conhecida por ser rica em potássio. A produção do sabonete vegano antigo, em nível industrial, também significava muitos intervalos ou tempo de espera.

A arqueóloga Svetlana Tallis disse que, junto as ferramentas de fabricação do sabão, os arqueólogos da casa dos beduínos também desenterraram uma laje de pedra calcária redonda e esculpida com uma série de linhas e orifícios, um tabuleiro de jogo antigo. Fahiz Abu Saheeben, prefeito de Rahat, declarou que “a escavação revelou as raízes islâmicas de Rahat”, e espera que um novo

centro de visitantes possa ser construído para turistas no local. E é claro, o sabonete vegano mais antigo do mundo será vendido no local.