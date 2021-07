Arqueólogos de Israel fizeram uma descoberta inédita sobre a evolução dos seres humanos. Segundo a Universidade de Tel Aviv, em Israel, há cerca de 120 mil anos, no final do Pleistoceno Médio, os Homo sapiens conviveram com um outro tipo de humano que só foi descoberto este ano depois dos cientistas analisarem fragmentos dos ossos de um crânio, mandíbulas e dentes de um hominídeo que pode ter sido o ancestral dos Neandertais na Europa e de populações Homo mais arcaicas que viveram na Ásia.

Batizados pelos arqueólogos de Nesher Ramla em homenagem ao sítio de escavação em Israel onde os restos foram descobertos, a nova espécie traz um novo entendimento dos fósseis humanos encontrados anteriormente, adicionando uma importante peça ao quebra-cabeça da evolução humana e na compreensão das migrações dos humanos no mundo antigo.

Os restos mortais estudados foram encontrados a cerca de oito metros abaixo do solo, onde também estavam ossos de animais e fragmentos interessantes de ossos humanos antigos, além de algumas ferramentas feitas de pedra. O material era composto de ossos parietais, que correspondem ao topo e as laterais do crânio, e uma mandíbula praticamente inteira que foram reconstruídos virtualmente com recursos de alta tecnologia.

Durante o estudo comparativo feito por cientistas, as mandíbulas e os dentes da nova espécie eram mais parecidos com os dos Neandertais, enquanto os ossos parietais eram mais semelhantes aos do Homo arcaico. A reconstrução digital também mostrou que o crânio era diferente do crânio de Homo sapiens, contando com dentes maiores, uma diferente estrutura craniana e com ausência de queixo.

Agora, os cientistas israelenses pretendem realizar novos exames, incluindo o de DNA, para obter mais informações sobre o povo Nesher Ramla. Segundo os cientistas o estudo também deve focar nas questões de migração de nossos ancestrais entre regiões. Acredita-se que a nova espécie descoberta tenha sido uma das últimas populações a sobreviveram no período na região. A pesquisa foi divulgada em dois documentos na revista científica Science.