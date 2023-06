Arraial de Santo Antônio começa hoje na Praça do Rádio

O 21º Arraial do Santo Antônio de Campo Grande começa nesta sexta-feira (09) na Praça do Rádio. A festa, que segue até terça-feira (13), será animada por shows musicais, sendo uma das duplas sertanejas Maria Cecília e Rodolfo. Hoje e nos próximos dias, o evento começa às 16h e a programação artística às 18h30.

A festividade conta com a participação de 21 barracas que irão vender alimentos típicos e bebidas, além de peças de artesanato. No Arraial, as barracas começam a funcionar às 16h e às 18h tem início a celebração religiosa. A partir desse horário, ocorrem as apresentações das quadrilhas, sendo que às 21h as atrações principais sobem ao palco para animar o público com o show.

Quem ainda não garantiu um pedaço do bolo de Santo Antônio pode aproveitar o arraial onde serão vendidos os potes. Neste ano, são 10 mil potes com mil alianças espalhadas dentro. Vale destacar que a distribuição do bolo inicia na terça-feira (13).

Nesta sexta-feira, Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho agitam a festa. No sábado (10), é a vez da orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor, e no domingo (11), acontece a apresentação do grupo Ipê da Serra, seguido da dupla sertaneja Patrícia e Adriana.

Já na segunda-feira (12), o Trio Violada e a dupla Maria Cecília e Rodolfo encerram a apresentação musical do evento, que continua na terça-feira (13).