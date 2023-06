Segundo dados do Cepea, a resistência vendedora e a melhora da demanda deram sustentação aos valores.

Do lado dos insumos, levantamento do Cepea mostra que os preços de importantes itens utilizados dentro da fazenda estão em queda. Com isso, as relações de troca de arroz por alguns insumos estão mais favoráveis ao orizicultor, elevando o poder de compra desses agricultores.