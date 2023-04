Arsenal empata com lanterna e vê liderança em risco no Campeonato Inglês

O Arsenal perdeu a chance de aumentar ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira (21), os Gunners empataram por 3 a 3 contra o lanterna Southampton, em casa, depois de estar perdendo por 3 a 1 já na segunda etapa. Foi o terceiro empate seguido do primeiro colocado da tabela.

O tropeço pode ser decisivo para a definição do campeonato. Isso porque o time londrino chegou aos 75 pontos, apenas cinco a mais que o Manchester City. O problema para o Arsenal é que o vice-líder tem dois jogos a menos na tabela, tendo, portanto, potencial para chegar aos 76 pontos com o mesmo número de partidas do líder da classificação.

A disputa pelo troféu se tornou mais acirrada porque um destes dois jogos a menos do City será justamente contra o Arsenal, na quarta-feira, em Manchester. Nos dois confrontos entre as duas equipes na temporada, o City levou a melhor nos dois, um deles em Londres.

Em um duelo entre o primeiro e o último colocado, a torcida do Arsenal esperava ao menos uma vitória simples para garantir mais três pontos na tabela. Mas o Southampton tratou de estragar os planos dos anfitriões em apenas 13 minutos. Foi o tempo que o lanterna precisou para abrir 2 a 0 no placar, diante do assombro da torcida presente no Emirates Stadium.

The points are shared at Emirates Stadium. pic.twitter.com/GIWJkVPW5l — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023

Goleiro comete erro grosseiro no começo

Logo no primeiro minuto de jogo, o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, cometeu erro grosseiro na saída de bola e Alcaraz não perdoou logo: 1 a 0. A situação ficou mais complicada aos 13, após rápida troca de passes pela direita do ataque dos visitantes. O mesmo Alcaraz deu lindo passe para Walcott, que aproveitou os espaços cedidas pela defesa do Arsenal, entrou na área e bateu na saída de Ramsdale.

O desespero da torcida foi amenizado logo na sequência, aos 19. Saka investiu pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou para trás para Martinelli pegar de primeira e mandar para as redes. Foi o 15º gol do brasileiro neste Inglês, igualando recorde de jogadores do Brasil – Roberto Firmino alcançou o mesmo número em 2017.

A segunda metade do primeiro tempo foi de pressão intensa dos anfitriões sobre a defesa adversária, principalmente com Gabriel Jesus. Foram duas boas oportunidades para empatar o jogo.

Final frenético e dez minutos de acréscimos

No segundo tempo, o duelo aberto entre o ataque do Arsenal e a defesa do Southampton se manteve firme. Até que o lanterna chegou ao terceiro gol, aos 21, em cabeçada de Caleta-Car, após cobrança de escanteio na área. Dois minutos depois, Gabriel Jesus desperdiçou grande chance, cara a cara com o goleiro Bazunu.

O terceiro gol dos visitantes e as chances perdidas desanimaram o Arsenal, que perdeu rendimento em campo. O time só acordou novamente aos 42, quando Odegaard acertou forte chute de fora da área e descontou para os anfitriões. Apenas dois minutos depois, um longo bate-rebate dentro na área resultou em gol de Saka, incendiando o jogo e as arquibancadas do Emirates.

O estádio se tornou um caldeirão, com o Arsenal partindo para o ataque com quase 10 jogadores. Aos 46, Leandro Trossard mandou de longe e carimbou o travessão, levantando suspiros nas arquibancadas. Mas nem mesmo os 10 minutos de acréscimos no segundo tempo foram suficientes para a virada dos donos da casa.

(com agências)