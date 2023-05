Arsenal sofre dura derrota, e Manchester City está perto do tricampeonato inglês

O sonho do Arsenal de voltar a ser campeão inglês está cada vez mais distante. Na verdade, ele pode ser enterrado já na próxima rodada. O time londrino sofreu uma derrota dura de 3 a 0 para o Brighton, em Londres, neste domingo (14), e viu o Manchester City disparar de vez na liderança.

Agora, o time de Pep Guardiola tem quatro pontos de vantagem em relação ao de Mikel Arteta (85 a 81), com um jogo a menos, e está com um pé e meio no tricampeonato da Premier League.

No Emirates Stadium, Enciso, Undav e Estupinan marcaram para o Brighton, que aparece na surpreendente sexta posição da tabela, com chances sólidas de uma classificação inédita para a Liga Europa — o time do litoral tem dois jogos a menos que os concorrentes diretos, Tottenham e Aston Villa.

Mais cedo, também neste domingo, o City venceu o Everton pelo mesmo placar, 3 a 0, em Liverpool. Os gols foram marcados por Gundogan (duas vezes) e Haaland.

Manchester City pode ser campeão antes de jogar

O time azul de Manchester pode ser tricampeão inglês de forma consecutiva já na próxima rodada, sem nem precisar entrar em campo.

É que o Arsenal encara o Nottingham Forest no sábado (20), às 13h30, fora de casa. Caso os londrinos não vençam, o Manchester City já é campeão.

Em caso de vitória dos Gunners, os Citizens têm o jogo contra o Chelsea, em Manchester, às 12h30 de domingo, para celebrar com os torcedores.

Na parte de baixo da tabela, a rodada sacramentou o rebaixamento do lanterna Southampton. Leicester City, Leeds United, Everton e Nottingham Forest estão na luta para evitar as duas vagas restantes no descenso.