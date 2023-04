Arsenal vacila contra o West Ham e vê Manchester City se aproximar na luta pelo título

O Arsenal empatou em 2 a 2 contra o West Ham, na casa do rival, e perdeu mais uma chance de abrir vantagem na luta pelo título inglês.

Os Gunners entraram em campo no London Stadium a todo vapor. Gabriel Jesus abriu o placar aos seis minutos, após cruzamento de Ben White. Aos dez, o norueguês Ödegaard ampliou.

O ritmo de goleada começou a ser freado com a ajuda do brasileiro Lucas Paquetá. O meio sofreu pênalti do também brasileiro Gabriel Magalhães e Benrahma diminui. No segundo tempo, aos nove minutos, Bowen empatou.

O empate é o segundo seguido do Arsenal após abrir dois gols de vantagem. Na semana passada, o roteiro foi idêntico contra o Liverpool.

Com o resultado, o Arsenal segue na liderança, com 74 pontos. O Manchester City, que venceu na rodada, tem 70. Mas os comandados de Guardiola jogaram uma partida a menos (30) que a equipe de Londres (31). O West Ham é o 15º colocado, com 31 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.