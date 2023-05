Arsenal vence Chelsea e joga responsabilidade para o Manchester City; veja tabela

O Arsenal se manteve vivo na briga pelo título do Campeonato Inglês ao vencer o clássico contra o Chelsea, nesta terça-feira (2), por 3 a 1. Foi a primeira vitória do time de Mikel Arteta após quatro jogos.

Odegaard (duas vezes) e Gabriel Jesus marcaram para o Arsenal, enquanto Madueke descontou para o Chelsea quando o placar mostrava 3 a 0.

Os Blues, por outro lado, chegam à marca negativa de seis derrotas consecutivas desde que o ídolo Frank Lampard voltou ao comando técnico, no começo de abril. A última vitória do Chelsea foi no dia 11 de março, contra o Leicester.

Two goals in the space of three minutes 😍 pic.twitter.com/oubJjMVJHw — Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023

Manchester City só depende de si

A vitória do Arsenal mantém o time na disputa, mas a situação ainda é mais favorável para o Manchester City. Os Gunners chegam aos 78 pontos, dois a mais do que o time de Pep Guardiola. No entanto, o City tem dois jogos a menos.

Ou seja, o clube de Manchester só depende de si para tirar o título do Arsenal, que não ganha há quase 20 anos.

