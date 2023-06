Articulação de Geraldo Resende garante Casa da Mulher Brasileira em Dourados ainda este ano

Ministra Cida Gonçalves define construção de modelo que todos os aparatos e equipamentos necessários para garantir à mulher de Dourados e região, um atendimento qualificado, em área de aproximadamente 10 mil metros quadrados

Em audiência realizada na manhã deste sábado (17) com a ministra Cida Gonçalves e o prefeito Alan Guedes, o deputado federal Geraldo Resende garantiu a conquista de uma unidade da Casa da Mulher Brasileira para Dourados. Será uma das primeiras do país no novo formato, definido pelo atual governo.

Com investimentos de R$ 16 milhões de reais, a estrutura será construída em terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados a ser doado pela Prefeitura de Dourados em área próxima das populações mais vulneráveis do Município. A pedido do deputado Geraldo Resende deverá ter, também, um olhar mais apurado para a questão da mulher indígena de Dourados e região.

“Um compromisso da ministra Cida comigo e com o prefeito Alan Guedes. Articulei com o prefeito Alan Guedes desde a semana passada e com a ministra Cida Gonçalves, e agora podemos anunciar mais essa conquista para Dourados”, salienta Geraldo Resende.

De acordo com o parlamentar, “o pedido que fizemos ao Ministério das Mulheres foi de que ao invés de se construir algo pequeno, seja edificada uma casa com todos os aparatos e equipamentos necessários para garantir à mulher de Dourados e região um atendimento qualificado nas demandas da Casa da Mulher Brasileira. A garantia que obtivemos foi essa”.

A reunião que selou o compromisso aconteceu em Campo Grande após o término da plenária do Plano de Planejamento Plurianual – PPA, promovido pelo governo federal no Teatro Glace Rocha, em Campo Grande.

Geraldo Resende explicou que em anos anteriores o prefeito Alan Guedes já recebeu emendas da senadora Soraya Thronicke e da ex-deputada federal Rose Modesto, que hoje está na no comando da SUDECO – Superintendência Desenvolvimento do Centro-Oeste, somando R$ 1,8 milhão para essa obra. No entanto, observou o parlamentar, esse valor é muito aquém do necessário para a nova modalidade da Casa, de acordo com o projeto arquitetônico, atual elaborado pelo Ministério das Mulheres.

Vitória

Para o parlamentar sul-mato-grossense, a vinda da Casa da Mulher Brasileira para Dourados é uma vitória da união de esforços em favor da comunidade. “Apesar de estarmos em partidos diferentes, construímos essa conquista junto com o prefeito Alan Guedes, pois trata-se de uma luta em favor dos interesses das mulheres de Dourados e da região, principalmente aquelas que são vítimas de violência”, comemorou Geraldo Resende.