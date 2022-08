É uma data histórica que pertence à oralidade, pois não se encontra em compêndios sobre a história da criação da Universidade Federal de Mato Grosso.

O Ministério da Educação ainda funcionava mais no Rio de Janeiro que em Brasília, e o ministro era o gaúcho Tarso Dutra.

O governador Pedro Pedrossian marcou uma entrevista nesse dia ao meio dia – data do seu aniversário.

Viajou para o Rio dias antes, pois tinha outros problemas para resolver.

Pediu ao piloto Ely da Cemat que me levasse em voo direto ao Rio nesse dia.

O copiloto foi um médico piloto amador, meu colega de sempre, Carlos Eduardo Epaminondas.

Deixei Cuiabá assim que o aeroporto abriu para pequenos aviões, com um enorme álbum das principais obras educacionais do governo implantadas em todo o Estado.

O álbum tinha fotos do francês Pierre e a capa de couro era preta com a logomarca do governo.

Pousamos no Aeroporto Santos Dumont e o professor Wilson Rodrigues, que era o chefe do escritório de Mato Grosso no Rio, em minutos me deixou no gabinete do ministro onde Pedrossian me esperava, pouco antes das 13 horas do dia 13 de agosto.

Assim que o ministro abriu as portas do seu gabinete, antes que pronunciasse uma única palavra, PP lhe estendeu a mão apertando-a e disse:

“Ministro, hoje é 13 de agosto, dia do meu aniversário.

Vim lhe pedir um presente, que é a criação da universidade federal para MT”- e lhe passou o álbum de fotografias.

Era assim que Pedro Pedrossian governava.

Tudo na base da emoção e fatos históricos como esse estão se perdendo por pertencerem à oralidade, e não a história inventada pelos escritores.

O Presidente Costa e Silva, foi acometido no exercício do seu mandato, de um grave acidente vascular cerebral, vindo a falecer em 17 de dezembro de 1969.

Durante esse período da sua doença o Brasil foi governado por um Junta Militar.

Foi então que Tarso Dutra encaminhou aos Ministros Militares uma Exposição de Motivos, solicitando seu envio ao Congresso Nacional, pedindo a criação da Universidade Federal de Mato Grosso com sede em Cuiabá.

Foi o presente que o Pedro lhe pedira no dia do seu aniversário.

São passados 53 anos da história verdadeira, onde Pedro Pedrossian e Tarso Dutra não podem ser esquecidos na criação do ensino superior em Mato Grosso, não dividido.

Gabriel Novis Neves