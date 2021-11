Depois de anunciar em outubro de 2021 que iria instalar 13 árvores solares em São Paulo, a Enel Distribuição São Paulo, começou o processo de implantação da tecnologia instalando 8 árvores solares na capital e municípios da região Metropolitana esta semana. Quatro delas já foram instaladas sendo duas na capital (uma Santa Casa de São Paulo e outra no Parque do Povo de Itapecerica da Serra) e duas no município de Rio Grande da Serra, uma delas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outra na Prefeitura do município.

Modernas e elegantes, as árvores possuem um design semelhante a uma planta natural e a iniciativa é voltada ao uso inteligente e eficiente da energia elétrica. O equipamento possui filmes fotovoltaicos em suas “folhas” que capturam a energia solar e convertem em energia elétrica, podendo servir como fonte de carregamento de energia via USB para celulares e tablets.

Com cerca de 3 metros de altura e pouco mais de 4 metros de largura, a estrutura possui cinco folhas e é uma grande escultura voltada para a sustentabilidade. O equipamento possui cinco saídas USB disponibilizadas para a população. A instalação das árvores solares está sendo financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O projeto deve ser expandido posteriormente no estado de São Paulo e é uma ótima proposta a ser copiada por outras distribuidoras pelo pais. Uma maneira elegante e prática de oferecer suporte eletrico para a população. Antes deste implementar este projeto, a Enel Distribuição São Paulo já investiu aproximadamente R$ 957 milhões em 394 projetos com foco no consumo consciente de energia, melhoria das instalações elétricas e ações educacionais.