AS ‘10’ MAIS!

Um sortudo da cidade de Itanhangá-MT, levou sozinho, com uma aposta simples os 43,2 milhões da Megassena. Dezenas sorteadas: 10, 11, 21, 23, 28 e 30. Sorteio de sábado com prêmio magro de 3 milhões.

A OAB/MS está de luto. Faleceu hoje o brilhante advogado, escritor e jornalista Dr. Gilson Cavalcanti Ricci. Advogou por mais de 30 anos e conhecia como ninguém a história da Rádio Difusora/FM. Lutou bravamente por 44 dias na UTI do Proncor contra uma doença pulmonar. Aos familiares do Dr. Ricci os nossos pêsames.

A PF apreendeu ontem na casa do empresário Adoilto Fernandes Gabriel, em Maracaju, vários documentos. Ele é investigado no âmbito da Operação Lesa Pátria que investiga atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Também foram apreendidos dois veículos. Adoilto seria um dos financiadores do golpe que não aconteceu.

Energisa mais uma vez sacaneia seus consumidores. Toda a rede do Carandá Bosque 2 foi desligada nesta manhã. Até serviços essenciais como da Delegacia de Polícia Civil (3º DP) pararam de funcionar. Muita gente prejudicada. A concessionária não avisou ninguém de que a rede seria desligada. Isso é uma pouca-vergonha.

Senador Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 14 milhões de reais para diversas cidades sul-mato-grossenses. A verba será paga em 10 dias através da SUDECO. A confirmação foi dada ontem pela superintendente do órgão, ex-deputada federal Rose Modesto.

A AGM Trade Cereais passou o rodo em 98 produtores rurais. Ficou devendo 170 milhões deixando produtores em polvorosa, alguns literalmente na “tanga”. Em S. Gabriel D’Oeste tem muita gente querendo “pegar” os donos da arapuca. Os grãos sumiram, alguém recebeu e o “calote” foi dado. Alô polícia!

Adriane Lopes ainda não decidiu se vai com o PL do Bolsonaro ou se muda para o PP de Tereza Cristina. Conselheiros políticos dizem que a decisão precisa ser bem medida para a prefeita não errar na mudança e não conflitar com apoiadores. Por enquanto tudo é mistério.

E as portas das cadeias já estão abertas para o trio de conselheiros do Tribunal de Contas afastados por corrupção e devidamente monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Dizem que Waldirzinho Neves, Iranzinho Coelho e Ronaldinho Chadid estão balançando entre a aposentadoria precoce e o uniformizinho riscado da Penitenciária Federal.

Passarinho me contou que os três estão dispostos à pedir aposentadoria. Como a prisão é iminente e poderão serem expulsos a bem do serviço público, melhor opção é a segurança da aposentadoria onde receberão pelo menos, o salário de 45 mil mensais para manter o luxo da família, depois do desvio de 106 milhões de reais graças à Dataeasy.

A quadrilha que traficava cocaína utilizando helicópteros sofreu um baque com a operação de ontem da Polícia Federal e da Senad. O prejuízo dado aos malfeitores está calculado em mais de 30 milhões. A droga vinha da Bolívia, passava pelo Paraguai e levada para o interior de S. Paulo e Paraná onde era embarcada para Europa via Paranaguá.

Chicotadas do dia!

A Petrobras teve um lucro líquido de R$ 38,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O governo Lula foi incapaz de segurar os altos preços dos combustíveis e os consumidores já começam a ter saudades do Bolsonaro quando os combustíveis tinham preços menores. Esse sobe-e-desce de preços de combustíveis é uma “trapalhada” que merece a nossa dupla-tripla chicotadas do dia.

