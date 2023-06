As 11 perguntas de Sergio Moro a Cristiano Zanin na sabatina

Em sua participação na sabatina de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Sergio Moro (União), que condenou Lula contra a defesa de Zanin em processos da Operação Lava Jato, questionou a imparcialidade do candidato, com base na sua relação com o petista. Moro fez 11 questionamentos a Zanin:

1) Qual a relação pessoal de Zanin e seus parentes com Lula

2) Se Zanin foi padrinho no casamento de Lula e Janja em 2022;

3) Sobre sua contratação por outros atores da Lava Jato, para revisão do acordo da JBS;

4) Sobre possível declaração de impedimento em casos que envolvam a Lava Jato;

5) Se Zanin se afastaria de qualquer causa envolvendo a Lava Jato;

6) Se ele defende um controle da imprensa por meio de um Conselho;

7) Sua posição sobre a tese de invalidar apreensões feitas por guardas civis;

8) Sua visão sobre porte de droga para consumo e para varejo com base na quantidade;

9) Sua opinião sobre a Lei das Estatais;

10) A possibilidade de exclusão de provas ilícitas em processos — e se provas ilícitas podem ser usadas para sanção;

11) Sua opinião sobre o foro privilegiado;

Zanin aguarda o questionamento de outros senadores para responder aos questionamentos do ex-juiz.