Os objetivos estão sendo alcançados, graças à dedicação dos alunos da Escola Família Agrícola Com ativação do curso técnico em agropecuária integrado, os alunos do ensino médio tem a oportunidade de aprimorar os conhecimentos.

A escola está realizando atendimento presencial através de plantões, além de executar ações para manter a limpeza e manutenção dos espaços da Fundação Oacir Vidal como remoção do forro de gesso do pavilhão dos alojamentos e anfiteatro, recuperação de equipamentos de refrigeração usados na cozinha, reestruturação e ativação do viveiro com produções de mudas, frutíferas, ornamentais e de reflorestamento, entre outras.

A parceria com a secretaria de Desenvolvimento está possibilitando a produção de 5 mil mudas de flores, que futuramente serão plantadas no município, deixando a cidade ainda mais linda e florida.