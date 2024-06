As Dez Mais

Sexta, 21 de junho de 2024.

Hoje é da Mídia.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“BENDITA É A DOR QUE TE LIBERTA DA MENTIRA”.

AS '10' MAIS

AS ‘10’ MAIS

1ª)

A manhã começou com o juiz de Direito Dr. Fábio Possik Salamene, empossado ontem pelo des. Sérgio Fernandes Martins como juiz substituto em 2º Grau em seu primeiro dia de trabalho no TJMS como juiz auxiliar da vice-presidência.

2ª)

A Assembleia Legislativa pressionando para que o CNJ apresse a expulsão dos conselheiros do TCE-MS afastados por corrupção, venda de sentenças, desvio e lavagem de dinheiro Waldir Neves, Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid. O STJ tem “segurado” as decisões, dizem os deputados.

3ª)

Nas Assembleia já existem deputados de “olho” em uma das vagas. Um desses candidatos seria o deputado e ex-presidente da AL Paulo Correia. O TCE-MS está passando por momento de crise com o afastamento do “trio assombro” com nomeações de substitutos.

4ª)

Comentários de que o avião Dromadier de pulverização, comprado para aspergir água em queimadas no Pantanal continua em revisão e fazendo falta para combater incêndios. Criticam até o fato que, para uma necessidade como essa o avião deveria estar sendo utilizado a todo vapor.

5ª)

Idosa que foi atropelada defronte uma UPA nas Moreninhas continua sendo o assunto do dia. Funcionários da UPA não puderam atende-la porque está valendo a chamada “ordem burra” que impede qualquer ausência – mesmo para acudir uma pessoa atropelada.

6ª)

Motorista ficou dois dias morto na cabine de uma carreta estacionada num posto de combustíveis em Campo Grande sem que funcionários fossem verificar o que estava acontecendo. Esse ‘é’ o tipo de atendimento que alguns postos dispensam aos seus clientes.

7ª)

E o Ronnie Lessa foi passar seus melhores dias na penitenciária “fofa” do Tremembé-SP onde os ricos se refestelam de suas lambanças. Ronnie foi o X-9 que entregou toda a trama para matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista, resultando em prisão de dois irmãos: um deputado federal e outro Conselheiro do Tribunal de Contas no Rio.

8ª)

E o Claudinho Serra não sai da mídia. Na delação consta que ele contratou uma empresa alimentícia para ela fazer 400 túmulos em um dia no Cemitério Municipal de Sidrolândia. Os preços seriam cobrados o ‘dobro’ do valor para a prefeitura. Detalhe: recberam a grana e os túmulos nunca foram construídos.

9ª)

Pré-candidatos a vereança em todo Brasil que trabalham em rádio ou televisão não podem mais continuar na função devido à regra eleitoral. Muita gente já saiu do ar para não esbarrar em impedimento. Na 101.9 saíram: Chiquinho Telles e Professor Ríverton.

10ª)

O contrato com o Consórcio Guaicurus foi reconhecido pelo desembargador Alexandre Lima Raslan. Confirmou-se a sentença dada pelo juiz de 1º Grau. O contrato ‘é’ legal, mas a empresa continua trabalhando sem receber. Isso é um absurdo.

Chicotadas do dia:

Fazendeiros e demais pessoas perguntando “Quando será recomeçado o asfalto da MS-477, que liga Cipolândia/Ponte do Grego. Fizeram um trecho de 2,5 de asfalto ligando o ‘nada’ a lugar algum. Até agora ‘nem cheiro de pavimentação’. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Heloísa Mandetta; Andréia Vinholi; Lenilde Ramos; Silvana Gasparini; Joelzinho Dibo; Alice Kamiya Honda; Albino Pereira; Maria Luiza Muller; Regina Akira Otsubo; Lorena Siqueira Sorgatto e Carlos Nince.

Nossos bons e queridos amigos:

Pastores: Douglas Tristão da Rocha Junior; Dênis Lauro de Rezende Tavares; Julio Cezar Nunes de Souza e Pra. Rosiclei Maria Borges dos Santos Xavier: homenageados ontem na Câmara Municipal de Campo Grande pelo Dia Municipal do Pastor Evangélico; Walkiria Menezes: advogada Mediadora Familiar; Lauane Braz Andrecowickz Volpe Camargo: diretora geral da ESA/MS; Fábio Capriata Dias: investigador de Polícia Civil em Porto Murtinho; Natalício Gonçalves de Almeida: auditor Fiscal da PMCG e Pe. Reginaldo Padilha convidando a todos para a Festa Junina da Padroeira de MS na Perpétuo Socorro.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.