Sexta-feira, 23 de outubro de 2020.

PRIMEIRA:

A internet tem pegado muita gente de calças curtas e alguns até mesmo sem elas. O ministro do STJ, Náfi Cordeiro, durante um julgamento virtual na terça-feira esqueceu que estava ‘online’ e apareceu só de cueca na transmissão via Youtube.

SEGUNDA:

Os cosmonautas Cris Cassidy (NASA) e os russos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, retornaram à Terra na quarta-feira depois de 196 dias no laboratório da estação orbital. Eles pousaram no Cazaquistão em segurança e numa nave russa Soyz.

TERCEIRA:

Deputados estaduais aprovaram “pagamento mínimo” do Governo do Estado para o setor de transporte escolar durante a pandemia para contratos firmados com o Poder Público. O projeto de Márcio Fernandes é “autorizativo” não obrigando o governo a fazer esses pagamentos; mas se ‘o’ fizer não poderá ser menos de 20%.

QUARTA:

TJMS suspendeu a demissão de funcionários aposentados que voltaram ao trabalho em cargos comissionados na Assembléia Legislativa. Uma decisão sábia da nossa justiça, afinal “ninguém pode ser impedido de trabalhar”.

QUINTA:

Ministro da Infraestrutura autorizou estudo técnico para a construção de uma ponte interligando Paraná e MS, além da duplicação da Br-376 até o trevo de Nova Londrina, ligando o Paraná a Taquarussú-MS. O novo trecho vai encurtar a viagem para Maringá em 120 quilômetros.

SEXTA:

O candidato a prefeito Sérgio Raimundo Harfouche (AVANTE), tem dito em suas propagandas no horário político que é “promotor”. Em verdade ele está Procurador. A diferença um e outro ‘é’ que: Enquanto um promotor ganha R$ 18 mil por mês, um Procurador ganha R$ 60. mil.

SÉTIMA:

Mega-sena que correu ontem acumulou de novo. Sábado (amanhã), o premio será de 38 milhões. Dezenas sorteadas ontem: 3, 5, 9, 35, 43 e 60.

OITAVA:

O TRE-MS rejeitou por unanimidade o pedido de suspeição do juiz Roberto Ferreira Filho, que deverá julgar o pedido de impugnação do promotor de Justiça e Procurador Sérgio Raimundo Harfouche.

NONA:

Ex-vereador Delei Pinheiro teve novamente impugnada a sua candidatura pela Justiça Eleitoral. Em 2012 ele havia sido cassado da Câmara por compra de votos. Em 2016 ele também foi impedido de ser candidato.

DÉCIMA:

Ministro Rogério Schietti Cruz do STJ manteve o empresário Jamil Name por mais 3 anos no Presídio Federal de Mossoró-RN. O ministro negou o “HC” que pedia a suspensão da decisão do juiz José Esbalqueiro Junior, da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

CHICOTADAS

A impugnação de Sérgio Raimundo Harfouche se deve ao fato dele não ter se licenciado do cargo de Procurador. Promotor segue a mesma regra válida para juiz: “Se quiser ser candidato precisa se afastar emo definitivo do cargo por aposentadoria ou demissão, 6 meses antes de qualquer eleição”. Juristas renomados acham que “Raimundo Harfouche não escapará dessa. A imprensa – que ele agrediu gratuitamente em seu programa eleitoral – está só observando de binóculos e pincinez. Para esses que acham que a Justiça é boba, tardia e falha, a nossa “dupla-tripla” chicotada.

ANIVERSARIANTES!

Edson Arantes do Nascimento: Pelé; Raoní: filho do Prof. Oberdã e neto da Profa. Alelis; Alex Campeiro; Zenair Diogo; Zaida da Rosa Benjamim; Ronaldo Sertório; Pauletta de Lia; Nossa querida colega de trabalho Anelise Pereira; Márcia Regina Fernandes; Charles Autonian; Izolda Marina Minolo Batista – esposa do Osvaldão; Cris Bertolo.

MEUS AMIGOS!

Thaís Milenna: candidata a vereadora e Albino Romero: advogado; Dra. Viviane Orro: candidata a prefeita em Aquidauana; Cleuzinha e Gilvan; Dr. Claudemir: da Seplanfic; Sandra Bulhões: Assistente Social; Pe. Valdeci: da Cotolengo; Vereadora Dharleng Campos; Dr. Carlos Marques: Advogado e Chico Avesani: da Cerv-Já.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.