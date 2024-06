As Dez Mais

Quinta, 27 de junho de 2024.

1ª)

Entrevista do pré-candidato Beto Pereira no ‘Boca do Povo’ de hoje está recebendo elogios rasgados de “A” a “Z”.

Amanhã ela lança sua caminhada à Prefeitura de Campo Grande.

2ª)

Polícia Federal dando um “péga” na cambada do Major Carvalho.

A ordem é descapitalizar a cambada e jogar “pra dentro” os traficantes.

3ª)

Passarinho me contou que caiu um monomotor no Teruel e quiseram esconder a queda para fazer remendos nos estragos.

É como diz o ditado: Os lobos perdem os pelos, mas não perdem os costumes.

4ª)

Jovem morador do bairro Sta. Cecília em São Paulo preso pela polícia de Santa Catarina vendendo em loja ‘online’:

Insígnias, bandeiras, braçadeiras, balaclavas, coldres de armas e espadas com símbolos nazistas.

Dizem que “figurinha carimbada desta capital está entre os bons clientes”.

5ª)

Um gerente da banca do bicho do PCC foi preso na noite de ontem em Campo Grande tinha um ‘Audi Q5’, avaliado em 398 mil roubado em Campinas-SP.

O carro estava numa garagem no Tijuca.

O receptador tem extensa ficha policial.

6ª)

O STF decidiu que a posse de 40 gramas de maconha deve ser enquadrada para uso próprio, portanto “não é crime”.

Como dizia o AJ: “Meu Jesus Cristinho”

7ª)

E o PL literalmente “rachou”.

Portela e Pollon estão em Brasília discutindo se fecham questão em torno do apoio à prefeita Adriane Lopes ou se o partido vai rachado.

Dizem que “tem mais coisas envolvidas nisso”.

Amanhã ou vai subir a fumaça branca no partido ou…

8ª)

O “Correio do Estado” de hoje diz em sua manchete principal que “MS é rota de mais de 60% da cocaína que entra no País”, e cita que a movimentação de droga no MS faturou R$ 335,10 bilhões entre venda para consumo interno e exportação.

9ª)

MDB vai fazer eleição interna nos moldes antigos – voto impresso – nominal para escolher “quem será apoiado para prefeitura de Campo Grande nessa eleição”.

Puccinelli disse que o resultado será obedecido e que não vai aceitar “mimimis” e nem “trololós” posteriores.

10ª)

O golpe militar na Bolívia que acabou em “chabú” já estava previsto.

Os bancos vinham liberando depósitos bancários apenas em Bolívares ou no máximo 100 dólares por correntista, fazendo o país parar porque o dinheiro boliviano é usado apenas para comprar pão e leite…

Chicotadas do dia:

Fazendeiros pantaneiros denunciam que o fogo no Pantanal esquisitamente atingiu com violência apenas onde as Ongs atuam, e denunciam uma campanha que não corresponde à realidade da região pantaneira nos moldes como está sendo feita, como se o mundo fosse acabar.

Isso precisa ser visto, investigado e merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

