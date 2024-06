As Dez Mais

Sexta, 28 de junho de 2024.

Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Os aduladores são como as plantas parasitas que abraçam o tronco e os ramos de uma árvore para melhor a aproveitar e consumir.”.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital.

Mega Hospitalar: Rapidez, eficiência e preços baixos.

Está no ar o programa:

AS ‘10’ MAIS

1ª)

Manhã começou com um passarinho me contando que o Dr. Jamal Salém, do MDB, poderá ser o vice na chapa de Beto Pereira, do PSDB. Não é verdade que Jamal esteja proibido pela Justiça Eleitoral de ser candidato, e sua experiência como médico acrescenta à nova visão política e administrativa de Beto na prefeitura de Campo Grande.

2ª)

O ex-governador Reinaldo Azambuja entrou na articulação política de Beto Pereira e viajou à Brasília com o governador Riedel. Se reuniram com Bolsonaro e o deputado federal Rogério Marinho do RN. O PSDB ofereceu a vice do Beto e apoio político para 2026, mas esbarraram em Tereza Cristina que chegou ontem a noite no Brasil vinda dos Estados Unidos.

3ª)

A senadora observou de ‘binóculos e pincinêz’ a movimentação política tucana em Brasília com Bolsonaro e Rogério Marinho e ficou tranquila, embora magoada pelo que chamou por “tentativa de golpe” e prometeu se encontrar com Reinaldo e Ridel no sábado para lavar roupa suja.

4ª)

O MDB e o Solidariedade divulgaram nota em apoio a Beto Pereira após uma eleição interna rápida no diretório. Agora é a vez do MDB em sonhar com a indicação de vice na chapa de Beto.

5ª)

Após 12 anos como o maior e mais populoso bairro da Capital, o Aero Rancho foi desbancado pelo Nova Lima, cuja população atual estaria em torno de 41.100 pessoas. O cálculo é da Planurb com dados fornecidos pelo IBGE.

6ª)

E ATENÇÃO:

Tereza Cristina, presidente estadual do PP, negou qualquer tipo de articulação com o PSDB dizendo: “Nada muda. A candidata é Adriane Lopes – com ou sem o PL– e não existe qualquer tipo de plano “B, C, etc”. Só faltou usado o “Falei e tá falado” do Sérgio Cruz.

7ª)

A justiça libertou os 6 sobrinhos do Francisco Cezário, da Federação de Futebol. Mandaram botar as tornozeleiras neles e os tiraram das grades. Estão eles ‘iguaizinhos’ ao tio. A 1ª Cãmara do TJMS concedeu “HC” para os presos pela Operação ‘Cartão Vermelho’, do GAECO.

8ª)

Agora no Brasil quem for pego com 40 gramas de maconha não vai poderá ser preso porque será considerado para “consumo próprio”. O “xis” do problema é que a compra da droga deverá turbinar os negócios para o tráfico. Durma-se com um barulho desse…

9ª)

Alheia aos acontecimentos, a pré-candidata Rose Modesto (UB) disse que “sua candidatura nasceu na força do povo” e lamentou que seus adversários estejam buscando fórmulas para tentar derrotá-la, ainda que, para isso, necessitem recorrer à traição de amigos e amigas…

10ª)

O general boliviano Zúñiga que tentou dar o golpe de estado na Bolívia, na quarta-feira, está preso. Pelas leis do país vizinho ele vai curtir 30 anos de cadeia. O general autorizou a invasão e a turma de revoltosos na hora agá “mijaram pra trás” deixando o general literalmente dependurado na brocha. Um tanque dos revoltosos era tão velho que nem conseguiu subir um meio-fio. Uma ‘ópera bufa’ na mais pura essência.

Chicotadas do dia:

O presidente da Câmara Carlão Borges ficou ‘P’ da vida com o vereador Prof. André que denunciou – sem provas – todos os vereadores que estariam prestes a mexer no Plano Diretor da cidade em troca de uma propina de R$ 1 milhão que seria dividida por ‘três’. Carlão deu um “sapeca iá-iá” no vereador mandando que “dê nomes aos bois ou se retrate em plenário pedindo desculpas”. Para a acusação leviana do vereador as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Seu Adilon, de Aquidauana; Agdo Graxa, do Nova Lima; Moises Palácios; Flávio Gardin; Luci Dorisbor; Samayra Vasconcelos; Jeovania Bernardes; Sandra Mara Vieira; Dr. Lauro Corsi Filho; Wilson Soler, Flávio Gardin em S. Sebastião- Litoral paulista; e Pedro Pedrossian Filho.

Nossos bons e queridos amigos:

Lílian Fernandes: advogada e sindicalista; Roberto Razuk, em Dourados; Maycol Luíz Mommad, presidente da FUNESP; Dra. Lucianinha Abou Gattas, advogada; Josefa Falcão de Melo Córdoba, Presidente da Associação dos Moradores do Novo Paraná; Mamed Dib, empresário; Pessoal da Loja do Povo no Santa Emília: João Carlos Oliveira, Edriane – mãe do João – Elizangela, Adriely, Anderson, Tia Marly na Chácara das Mansões e Jonni Alemão.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.