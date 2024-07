As Dez Mais

Terça, 02 julho de 2024.

Hoje é dia do Bombeiro.

Este programa será ouvido por gente que sabe que conhece a frase do piloto alemão da 2ª Guerra Erick Hartmann que disse:

“A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e nem se odeiam se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Mega Hospitalar: a sua distribuidora de medicamentos, está no ar:

AS ‘10’ MAIS

1ª)

Manhã começou com a Polícia Federal estourando um entreposto de drogas no Bairro Chácara das Mansões. Pai e filho faccionados no PCC mantinha o local abastecendo pequenos retalhistas de drogas nesta Capital. No local foram apreendidos 400 quilos da erva-maldita.

2ª)

O PL continua se esfarinhando. Desgastado na opinião pública pelo seu “VAI NÃO VAI” agora rachou de vez com a decisão de Marcos Pollon em tentar ser pré-candidato a prefeito.

3ª)

A Polícia Civil descobriu uma nova “arataca” montada pelo despachante foragido da justiça David Cloki Hoffmann Chita. Ele estaria cobrando 10 mil para cada veículo liberado no Detran. Vem mais por aí…

4ª)

Fazendeiros do Pantanal Sul-Mato-Grossense estão revoltados com a ministra Marina Silva e o Governador Eduardo Riedel por não ouví-los a respeito dos incêndios pantaneiros.

5ª)

Prefeitos e presidentes de Câmaras terão até o dia 6 para fazer uma página em branco em substituição às páginas atuais a fim de não conflitar com a legislação eleitoral.

6ª)

Ministro Francisco Falcão determinou que o TJMS reveja decisão que livrou Puccinelli do bloqueio de 190,3 milhões em ação da propina paga pela JBS. Devem marcar novo julgamento e só suspender o sequestro de bens caso a medida estiver de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores.

7ª)

A prefeita Adriane Lopes assinou ontem autorização para licitar a construção do Hospital Municipal que será localizado no bairro Chácara Cachoeira. Terá capacidade para 1,5 internações; 2,5 mil atendimentos, 13,5 mil consultas e exames mensais com 259 leitos e ficará pronto em 24 meses.

8ª)

Mulher enfiou o pé na jaca com o jogo do “tigrinho” ficou devendo 1.147 reais e inventou ‘mentiraiada’ para justificar a dívida, mas a polícia descobriu a história verdadeira e agora, além de não pagar a conta ela responderá por falsa denunciação de crime.

9ª)

Meu Corinthians tomou ontem uma ‘traulitada’ do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Alianz Park: 2 a 0. O S. Paulo do Josi ganhou domingo do Bahia: 3 a 1; hoje tem Seleção Brasileira contra Colômbia a partir 21 horas de MS no Levi’s Stadiun em Santa Clara-California.

10ª)

Inocentado de qualquer acusação jurídica o médico Dr. Adalberto Siufi, de 75 anos. Ele e Blener Zan tinham sidos acusados pela ‘Operação Sangue-frio’ há 11 anos e o processo prescreveu.

Chicotadas do dia!

Justiça Federal rejeitou pedido do Conselheiro Osmar Jeronymo em querer registrar a venda de um imóvel sequestrado na Operação Urano-2021. Embora ele alegue que a propriedade foi vendida antes da operação, a JF entendeu que “quem vende ou compra e não registra não é dono” valendo nesse caso a máxima que diz “Perdeu, mané!”. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas.

Aniversariantes:

Douglas Marques; Aline Michellonni; Nosso querido Dr. Radi Jafar; Dr. André Puccinelli; Mara Rios; Naiara Nogueira; Joelma da Silva Coelho; Ineida Keiko Shimabuco; Benedito Teixeira Filho; Luiz Picoli; Gertrudes Araújo; Gledis Maria Cruz Garabini; Aral Jesus Cardoso; Mônica Leite Bucker e Eliane Gomes Souza.

Nossos bons e queridos amigos:

Ivanor Arcanjo Cerqueira, com um abraço da sua esposa D. Maria Engraça; Humberto Cutia: do Sinsercon; Sgtº Bethânia; Prof. Hélio Daher: secretário estadual de Educação; Cel. Renato Garnes: Comandante-Geral da PMMS; Jor. Thailla Tôrres: do Campograndenews; Ricardo Castro: da 067 Vinhos; Dr. Youssif Domingos: pré-candidato a vereador pelo MDB; Cris Fiuza: vereadora em Sidrolândia e deputado estadual Zé Teixeira.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.