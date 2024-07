As Dez Mais

Sexta, 5 de julho de 2024.

Hoje é o Dia da Fundação do Exército da Salvação

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Os 97% que desistem rápido demais acabam trabalhando para os 3% que nunca desistiram”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital; 3ª Maratona de Campo Grande: domingo 9dia 7 às 6 da manhã. Patrocínio da MSGÁS, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Manhã começa com três sortudos dividindo o prêmio de 162,7 milhões da megasena, segundo mais alto do ano. Acertadores do Rio de Janeiro-RJ, Garibaldi e Planalto no RGS. Cada um vai levar 54,2 milhões. Dezenas sorteadas: 2, 5, 7, 11, 52 e 57. Sorteio de amanhã com prêmio ‘magrela’ de 3,5 milhões.

2ª)

Atenção!

O Dr. Luiz Fernando Vieira alertando para a ‘tênia do peixe’, um parasita que está contaminando pessoas através do consumo de peixes crus em comidas japonesas como o sushi. Segundo ele, é grande o número de pessoas contaminadas com esse perigoso parasita.

3ª)

Pollon quis ter opinião própria e acabou perdendo a simpatia e a confiança de Jair Bolsonaro por desobediência. Foi defenestrado do PL e se não ficar “bonzinho” e não aprender que “Manda quem pode e obedece quem tem juízo” a porta da rua será a serventia da casa.

4ª)

Valdemar da Costa Neto comunicou a expulsão de Pollon da presidência estadual do PL, reafirmou a aliança PL/PSDB e que o homem de confiança agora é o Tenente Portela. Disse mais: a vice do Beto é a coronel PM Neidy.

5ª)

Neidy é a primeira mulher a chegar ao coronelato na PMMS e embora não tenha votos foi escalada para cumprir missão, simplesmente. O pré-candidato Beto Pereira aceitou a imposição de bom grado. Na despedida Neidy reuniu as mulheres da PM ppara comunicar sua aposentadoria e quando falou em política dizem que a maioria torceu o nariz.

6ª)

A Azul vai fazer a partir de setembro Campo Grande/Belo Horizonte (Aeroporto de Cofins) com 3 voos semanais diretos. Atualmente ir de Campo Grande para Belo Horizonte é uma ‘mão de obra’. Sai daqui, vai para Viracopos, faz baldeação e de lá para “Belô”.

7ª)

Polícia Federal está apurando uma ligação entre facção criminosa do Rio de Janeiro com o Clube de Tiro de Campo Grande. Já existem nomes de CACs ligados à facções que estariam sendo usados como “laranjas”. Semana que vem o assunto promete…

8ª)

O PL em MS comandado pelo Tenente Portela terá a missão de repassar e fazer cumprir as ordens de Bolsonaro; formar arco de alianças para 2026 onde quer chegar forte elegendo deputados estaduais e federais, além de confirmar Reinaldo Azambuja e outro bolsonarista para preencher as duas vagas ao senado.

9ª)

A CASSEMS está em festa. Na cidade de Ponta Porã estão sendo inaugurados 10 novos leitos de UTIs além do serviço de hemodinâmica para tratamento de doenças cardíacas que irá deixar de exportar doentes para Dourados. A região possui mais de 8 mil servidores estaduais.

10ª)

Passageiro de um voo da American Airlines surtou em voo no trajeto Chicago New Hamphisre, tirou a roupa e começou urinar entre as poltronas obrigando ao comandante desviar o voo para Bufallo. Lá chegando o passageiro foi preso e terá que pagar multa de 5 mil dólares pela presepada.

Chicotadas do dia!

Depois do ‘bafafá’ de que uma criança poderia ter sido abusada sexualmente e com fato denunciado por uma médica, perícia concluiu que “foi alarme falso”. Na Depca quiseram saber o nome de algum suspeito. Depois de muita pressão, idas e vindas e tentativas de acham alguém culpado chegou-se à conclusão que tudo não passou de suspeitas e que a mãe não sabia fazer ‘shantalla’ por isso a menina não evacuava e chorada de dor. Essa vontade de mandar alguém pro xilindró merece as nossas ‘triplas e triplas chicotadas’.

Aniversariantes:

Nosso querido governador Eduardo Riedel; meu amigo Cheleno; Jornalista Fausto Brites; Dr. Odilonzinho Oliveira Júnior; Luiz Estevão Mujica; Dr. Ary Sortica dos Santos; Profa. Nathália; Ademir Cercariolli; Breno Breno Abreu; Julia Cristina, nosso querida “Ju Loirinha” da Associação Amor Pela Vida; Onofrinho da Costa Lima Filho e Maria Rita Gonçalves.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. Adriano Garcia: delegado de Polícia Civil; Dr. João Leite Schimidt: nas barrancas do rio Taquari; Prefeito Aristeu Nantes, de Glória de Dourados; Neco Pagliosa: prefeito de Caracol; Vitor Hugo: secretário de Habitação em Ivinhema; Fabiana Lourenci: pré-candidata a prefeita em Eldorado; Júlia Falcão; Ico Vitório: jornalista; Edio Castro e Edio Viegas do Governo do Estado.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuui.