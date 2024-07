As Dez Mais

Sexta, 12 de julho de 2024.

Hoje é Dia do Engenheiro Florestal.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito”.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A sexta começou com a notícia de que a reforma tributária vai ‘zerar’ o imposto da carne bovina ao consumidor. Mas acredite: “Governo não dá nada de graça pra ninguém. Preparem seus lombos”.

2ª)

Antes as maiores remessas de cocaína e maconha saíam das fronteiras. Mas por uma questão de logística essas cargas estão saindo de Campo Grande o que demonstra que o tráfico está furando as barreiras e operando daqui.

3ª)

A capitão da FAB Jessiane Victório (32), única piloto do maior cargueiro da nossa Força Aérea, recebeu homenagem do vereador Carlão Borges, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. Jessiane está em férias em nossa Capital.

4ª)

5ª)

Os efeitos do bom policiamento da PM na área central de Campo Grande estão sendo mostrado em números: Zero de roubo a residência; menos 50% de furto qualificado em residência; menos 33,33% de furto simples no comércio; menos 26,31% de furto qualificado no comércio e menos 25% de roubo em via pública.

6ª)

Ainda sobre policiamento na área central: menos 66% de homicídio; menos 82%¨de roubo a residência; menos 39,20% de roubo a via pública; menos 35,91% de furto qualificado em comércios e menos 23,88% de furto qualificado em residências. Parabéns ao policiamento do 1º BPM comandado pela Tenente-Coronel Kátia do Santos e seus comandados.

7ª)

O secretário de Segurança Pública Carlinhos Videira está feliz com os resultados obtidos em nossa área central graças ao policiamento feito pelo 1º BPM, e já autorizou a compra de motos para instituir policiamento nessa área.

8ª)

Comandante geral da Polícia Militar de MS, Cel. PM. Renato dos Anjos comunicou que dia 20 de setembro formará 489 novos praças e que vai instalar o Programa de moto-patrulhamento. Assinalou que o governo do estado e a SEJUSP endossaram a medida. Parabéns”.

9ª)

O amigo deputado Paulo Duarte comunicou que o Governo do Estado vai encaminhar à Assembleia (ALEMS) o projeto que beneficiará 90% dos aposentados que ganham até 3 salários-mínimos. Eles serão isentos de recolher a contribuição previdenciária de 14%.

10ª)

Vereador Professor André Luiz, do PRD, será pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Ele é uma nova alternativa política focada nas necessidades da população especialmente em saúde e educação e será entrevistado ‘semana que vem’ pelo programa Boca do Povo.

