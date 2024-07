AS ‘DEZ’ MAIS!

Sexta, 19 de julho de 2024.

1ª)

O prefeito Reinaldo Piti e o Sindicato Rural convidam para a 52ª Expobel que começa hoje e termina domingo no Parque de Exposições Rio Apa, em Bela Vista (MS). Leilões, incluindo o 8º Leilão Estrelas da Velocidade, que oferecerá 45 potros Quarto de Milha, shows e vários leilões.

2ª)

A prefeita Adriane Lopes lança hoje às 19 horas no escritório político a sua pré-campanha eleitoral. O lançamento pede que pessoas vão de ‘verde e amarelo’. Compareçam e prestigiem.

3ª)

Inaugurada nesta manhã sua 19ª nona loja da Sertãoem nossa Capital, na Cônsul Assaf Trad. É o maior home-center de MS, saída para Cuiabá.

4ª)

Apagão cibernético atrasou voos e comunicação ao redor do planeta. Bancos e serviços foram afetados. Não há indícios de ação de hackers. A falha já foi resolvida.

5ª)

Adriane vai testar seus votos pela primeira vez. Ela era vice, porém na conta da política os votos foram de Marquinhos Trad. Resta saber se ela conservou o que recebeu como herança e ampliou ou…

6ª)

MS é um dos 5 estados brasileiros com maior registro de violência contra crianças. Nessa lista de horrores constatou-se que por aqui, pelo menos 6 crianças são violentadas por dia.

7ª)

Falando em violência: MS está entre os 6 estados onde a polícia “mais mata”. A estatística parece apoiar os bandidos e esquecer que o profissional de polícia trabalha numa linha tênue entre a vida e a morte.

8ª)

Soraya Tronicke é mais um reforço na campanha de Beto Pereira pelo PODEMOS. O partido fará sua convenção amanhã para definir os nomes de seus candidatos a vereadores.

9ª)

Ueverson Silva Macedo, vulgo Frescura, integrante da quadrilha montada por Claudinho Serra, está se vangloriando de ter sumido com 2 celulares deixando o pessoal do GAECO “catando papéis na ventania”. Ele que espere pra ver que “Quem ri por último ri melhor”.

10ª)

Homem levou a ‘patroa’ pra fazer swing na casa do amigo. Chegando lá, esqueceu que tinha ‘ejaculação precoce’ e acabou “pifando”. Ao ver a mulher no ‘rala e rola’ nos braços do outro ele perdeu as estribeiras e quis bater em todo mundo. Deu polícia na parada. Pior que a mulher descobriu que sempre recebeu pouco e enfiou o pé no ‘rabo dele’ por saber que o que ela tinha em casa era muito pouco perto daquilo que o mundo lhe oferecia.

O conselheiro afastado e tornozelado do TCE-MS Ronaldo Chadid entrou na justiça pedindo para voltar receber seu salário de 80 mil mensais. Segundo ele, desde o ano passado, viu seu salário cair 68% recebendo apenas 25 mil mensais e alega que “é um desafio diário a sua sobrevivência recebendo só essa micharia”. Ele disse que “Está com dificuldades para sustentar a mulher e 5 filhos, 2 deles fazendo faculdade particular noutro estado e 3 netinhos que dependem financeiramente dele. Esse merece as nossas ‘triplas/triplas chicotadas’.

