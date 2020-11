Terça-feira, 24 de novembro de 2020.

Primeira:

Faleceu na noite de ontem aos 83 anos, o ex-deputado estadual Dr. Roberto Moacar Orro, pai do deputado Felipe Orro. Ele era casado com D. Yonne Ribeiro Orro e fez parte da 1ª Assembléia Estadual Constituinte em 1979. Corpo será sepultado em Aquidauana.

Segunda:

Condenados por fraude em folha de ponto: o médico Jamal Salém e o sindicalista Marcos Tabosa. A condenação prevê: perda de direitos políticos. Os dois foram eleitos a vereança. O prejuízo que deram aos cofres públicos municipais está avaliado em R$ 1,5 milhão de reais.

Terceira:

Terenos continua sendo a cidade mais honesta do Brasil em matéria de venda de votos. O eleitor de lá “vende” e “entrega”. Povo honesto mora ali.

Quarta:

O atual Governo do Estado ficará na memória do povo sul-mato-grossense pela quantidade de obras que deverá realizar e entregar a partir do próximo ano. Anote, guarde e confira.

Quinta:

Dois “zoiudos” estão de olho na 1ª Secretaria da Assembléia Legislativa, só que o passado deles é altamente condenável. Melhor tomar cuidado com essa “tchurminha”. Mas dizem que quando botarem a cara de fora, vão tomar tinta.

Quinta:

Piloto do tráfico, sabendo que a Senad iria prendê-lo, fez pouso forçado em Itakiry (Alto Paraguai), incendiando a aeronave que estava carregada com cocaína. Até agora ninguém foi preso.

Sexta:

A eleição municipal fez vítimas inegáveis: Raimundo Harfouche do Avante e André Puccinelli do MDB. Dizem que esses literalmente “enterraram” suas carreiras políticas.

Sétima:

Meu amigo Álvaro Urt, covardemente cassado pela antiga Câmara de Vereadores de Bandeirantes, foi reeleito prefeito com 50,62% para um segundo mandato.

Oitava:

Já é possível fazer qualquer jogo lotérico e pagar com o PIX. A Caixa Econômica Federal confirmou que a operação é possível e que deve esvaziar as filas nas lotéricas.

Nona:

Presidente da Câmara de Bonito, Luisa de Lima (MDB), mesmo reeleita perderá o cargo e terá seus direitos políticos suspensos por 4 anos. Está condenada por um golpe de 12 mil reais quando presidia o legislativo daquela cidade.

Décima:

Lama Asfáltica novamente nas ruas. Polícia Federal está apurando corrupção no Detran-MS. Estão cumprindo 19 mandados em Campo Grande e Dourados, além de contratos firmados com o Detran.

CHICOTADAS!

A fronteira do Brasil com o Paraguai virou uma zona de guerra. Uma criança de seis anos e uma senhora foram vítimas de balas perdidas durante execução ocorrida no sábado passado em PJC. Ir à fronteira, mesmo que seja para fazer compras é uma temeridade. Quem vai não sebe se volta. É uma aventura do tipo: Pague para entrar e reze para sair. Esse clima de faroeste torna a fronteira perigosa e insustentável. Para o clima de Morro Carioca reinante na fronteira a nossa dupla-tripla chicotada.

Aniversariantes!

Dra. Neusa Odashiro e Dr. Maçanori Odashiro; Joaquim Pedrosa; Letícia Assunção Barbosa: Beto Tavares e Cintia Quartim.

Meus amigos:

Martha do Pacijus; Vereador Valdir Gomes, reeleito para mais um mandato; Profa. Ederly Dal Moro: avisando que amanhã das 14 as 16 hs, haverá vacinação contra poliomielite para crianças de 1 a 5 anos na Escola Mont Petit, há Hortelândia 658, próximo ao Shopping Campo Grande; Paulinho Catanante: Ibrape; Minha amiga Cornélia, em Brasília-DF; Marimar da S &S Cestas Básicas e Sgt Claudionor.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui