Terça, 30 de julho de 2024.

Hoje é dia do nascimento de Henry Ford.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A vaidade derruba mais reis que as guerras”

BDM: O seu dinheiro digital

MEGA HOSPITALAR: Aqui o atendimento é mega.

AS ‘DEZ’MAIS

1ª)

A cidade amanheceu comentando o poder da “Lista Negra’ em derreter prestígios eleitorais. O povo está analisando o perigo que a informação contém. A compreensão do significado da “Lista” está levando candidatos ao desespero.

2ª)

Pesquisa QUAEST rodada entre 24/27 de julho: 800 entrevistados, registro no TREMS nº MS-00184/2024, encomendada pela Genial Investimentos: Estimulada 1º turno: Rose Modesto 34%; Beto Pereira 15% e Adriane Lopes 15%; Camila Jara 6% e os demais não pontuaram acima de 5%.

3ª)

Cenário 2: Rose Modesto 37%; Adriane Lopes, 17%; Beto Pereira 16%; Camila Jara, 7%. Nesse cenário os concorrentes que não pontuaram mais de 5% foram retirados. Em eventual 2º turno em Campo Grande: Rose Modesto seria eleita com 51% dos votos e Beto Pereira teria 25%.

4ª)

Cenário 1 de 2º turno: Beto Pereira 34%; Adriane Lopes 33%. Cenário 2 do 2º turno: Rose Modesto 51%; Adriane Lopes 26%. A pesquisa somente fez o item “Estimulada”.

5ª)

Um marqueteiro me disse que o eleitor campo-grandense está visivelmente irritado com a importância que estão dando para Jair Bolsonaro que nunca teria pregado um prego em Campo Grande e que, na tentativa de usar o seu prestígio, querem atribuir a ele a escolha de vice para nossa Campo Grande. Esse pode ter sido o grande erro político cometido pelos “tucanos”. Em tempo: Bolsonaro mandou ‘pôr’ como vice do Beto a Cel. PM. Neidy Centurião.

6ª)

O presidente do TCE-MS Jerson Domingos, resolveu ainda não falar nada sobre os ‘efeitos’ da chamada “Ficha Suja”. Está esperando uma análise jurídica da lista que está sendo feita por um renomado jurista para depois responder às agressões sofridas.

7ª)

O efeito Rose Modesto está difícil de ser enfrentado pelos demais concorrentes à Prefeitura de Campo Grande. Ela vem na “força do povo” e marqueteiros não estão encontrando brechas para minar a campanha da candidata, que pela pesquisa de hoje tem ‘o dobro’ dos concorrentes, mais 40%.

8ª)

O efeito da “Lista Negra” pode ir mais longe. O conselheiro afastado Waldir Neves teria engavetado a informação e isso poderá ser cobrado agora. Há suplentes querendo requerer com base nos efeitos da “Lista” o cargo de deputado federal de Beto Pereira na Câmara Federal.

9ª)

Felipe Orro fez sérias acusações contra o ex-senador Valdemir Moka e denunciou ameaça dele de intervir no MDB de Aquidauana caso Felipe insistisse em sair candidato. Denunciou o ‘coronelismo’ reinante no MDB para fazer o jogo do poder.

10ª)

No Bom Jardim, na Avenida das Monções, comerciantes já foram avisados 6 vezes que a Energisa desligaria o fornecimento para melhorar a rede. Esses alarmes ‘falsos’ estão trazendo prejuízos aos comerciantes do local.

Chicotadas do dia!

Jornalista conceituada vai denunciar na polícia que foi ameaçada por um deputado do PT. O caso está correndo pelas redes e a tendência é de pegar fogo, especialmente se alguém riscar um ‘palitinho’ de fósforo. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Elki Yamazato; Ana Moreira Pinto; José Saçana; Angelo Silva Onça; Adonis Cáceres; Elayne Tavares Rocha; Rosângela Calado; Dr. Randolfo Braga; Gilberto Chena Rondon; Rosemary Almeida e Giovana Zulim.

Nossos bons e queridos amigos:

Diogo Bossay: pré-candidato a prefeitura de Miranda; Juliana Aranda: da R.U Uniformes; Dr. Lívio Leite: pré-candidato a vereador em Campo Grande; Cel. Marcos Paulo: ex-Comandante-Geral da PMMS; Valberto: da B & C Construtora; Zelito Ribeiro: pecuarista e empresário em Aquidauana; Dr. Wladimir Rossi Lourenço: advogado e ex-presidente da OAB/MS; Karina Lina: corretora de Imóveis da MRV e Márcio Modesto: da AABB.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.