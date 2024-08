Quinta, 8 de agosto de 2024.

MANCHETES DOS JORNAIS DIÁRIOS DA CAPITAL

Correio do Estado:

Rotas de MS para São Paulo terão pista dupla e pedágio de até 15 reais

O Estado:

Rota bioceânica vai ampliar relação comercial com a China

Hoje é o Dia do Pedestre

Programa será ouvido porque conhece a frase de Eça de Queiróz que diz:

“Não se deve ter medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e depois descobrir que estão todos errados”

Em nome do BDM-O seu dinheiro digital e da 5ª Festa do Peixe em Dois Irmãos do Buriti está no ar:

AS ‘DEZ’ MAIS

1ª)

Justiça impediu divulgação de pesquisa que seria divulgada hoje feita pelo Instituto 100% Cidades Participações Ltda. O partido AVANTE impugnou a divulgação por não haver indicação de quem patrocinou e não comprovação de regularização de inscrição da estatística Fabíola Miranda Von.

2ª)

Pastor Rafael Venâncio, de 47, entrou com ação de investigação de paternidade na justiça de Minas, contra o líder da Igreja Universal e dono da TV/Record Edir Macedo. O pastor afirma ser filho de Edir com uma empregada que trabalhou na casa do líder religioso.

3ª)

Adolescente de 13 anos, de Maracajú, eletrocutado por um choque de alta tensão quando soltava pipa com linha de cerol molhada. Sorte que ele estava com chinelo de borracha serão teria morrido. Com queimaduras de 2º grau está internado.

4ª)

Idoso de 66 anos caiu numa morraria de difícil acesso na Fazenda Jaraguá em Aquidauana. Os Bombeiros passaram toda a noite para resgatá-lo. Ele estava em estão de choque. Felizmente foi salvo.

5ª)

O juiz Fernando Chemin Cury, do TJMSvai atuar a partir de 3 de setembro até 31 de agosto de 2026 na Corregedoria Nacional de Justiça no CNJ-Conselho Nacional de Justiça. A designação saiu publicada terça-feira no Diário Da Justiça. Parabéns!

6ª)

Beto Pereira mudou sua autodeclaração. Era ‘branco’ agora é ‘pardo’. Na sua declaração de bens seu patrimônio aumentou 5 vezes ou 133,48% em relação a ‘dois’ anos atrás. A culpa pelo preenchimento teria sido do departamento jurídico do candidato. Entre seus bens está 16,33% das quotas de um avião bimotor Sêneca 1973, avaliado em 3 milhões.

7ª)

Sudeco “voou” sobre o comando de Rose Modesto. Destinou 2,5 bilhões de reais para 5.987 empreendedores de MS. Do total 60% das empresas beneficiadas são de Campo Grande em 2023. Essas ações mantiveram mais de 5 mil empregos diretos e quase 150 mil indiretos oportunizando mais de 237 mil vagas de empregos em nosso estado.

8ª)

Em 2 anos a prefeita Adriane entregou nas 7 regiões de Campo Grande mais de 150 KMs de asfalto novo com drenagem, pavimentação e recapeamento. Tem mais 240 quilômetros de asfalto para entregar. A frota da SISEP, comandada por Marcelo Miglioli, foi renovada com caminhões, retroescavadeiras, patrulhas e carregadeiras, roçadeiras e cortadores de grama.

9ª)

O DRACCO comemorou 4 anos de criação prestando um inestimável serviço à coletividade sul-mato-grossense e sendo por várias vezes notícia nacional em operações maravilhosas e inesquecíveis, inovando investigações inclusive nos meios aeronáuticos, dirigido pela delegada Dra. Ana Claudia Medina. Parabéns!

10ª)

Dois trabalhadores morreram soterrados numa obra de construção de silo na fazenda Bom Jesus em Sonora. Estavam fazendo o ‘elevador’ e tudo desmoronou sobre eles que acabaram morrendo. Os Bombeiros estão trabalhando no resgate dos corpos.

CHICOTADAS DO DIA!

Finalmente o STJ aceitou a denúncia contra o conselheiro do TCE-MS Ronaldo Chadid. Ele foi mantido afastado e com tornozeleira eletrônica, mas retiraram as cautelares da assessora dele a Thais Xavier. Pelo jeito ele, Waldir Neves e Iran Coelho deram mais um passo em direção à Cela-17. Esses ‘reptilianos’ merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

