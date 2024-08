Sexta, 9 de agosto de 2024.

Hoje é o Dia de Santa Terezinha

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

"Nem todo mundo que te olha está te admirando, mas sim surpreso por você ter sobrevivido à todas traições e armadilhas que te armaram".

AS ‘DEZ MAIS!

1ª)

Ontem foi dia de aniversário do primeiro biliardário do mundo Jhon D. Rockefeller, o criador da Standard Oil e que de garoto pobre chegou a ser o homem mais rico do mundo. Nasceu em 8 de agosto de 1839. Aos 25 anos já era dono da maior refinaria de petróleo dos Estados Unidos. Aos 38 anos controlava 90% do refino de petróleo daquele país.

2ª)

Lula assinou ‘medida provisória’ que isenta medalhistas de recolher impostos nos prêmios do COB-Comitê Olímpico Brasileiro e CPB – Comitê Paralímpico Nacional. Premios individuais ouro, prata e bronze: R$ 350, R$ 210 e R$ 140 mil. Grupos: R$ 700, R$ 400 e R$280 mil.

3ª)

O CNJ tirou a exclusividade dos Detrans na transferência eletrônica de veículos. Agora, as transferências eletrônicas que eram feitas com exclusividade nos órgãos, estará aberta aos Cartórios.

4ª)

Beto Pereira está gravando seus programas eleitorais, um trabalho meticuloso, exaustivo e do qual dependerá toda a “plástica” da sua campanha para a prefeitura de Campo Grande. Os contatos com ele foram reduzidos ao mínimo para que o candidato possa trabalhar.

5ª)

Adriane Lopes convidou a Odontóloga Camila Nascimento, ex-diretora do IMPCG e filiada ao AVANTE, para substituir o deputado Luiz Ovando que não deverá passar pelo crivo eleitoral devido à sua não desincompatibilização televisiva.

6ª)

Tratorista teve 90% do corpo queimado quando fazia acero numa fazenda no Pantanal. Ventos fortes fizeram o fogo mudar de direção queimando o operador e o trator com o qual trabalhava. Ele está no CTI em Corumbá à espera de melhora para ser transferido para o setor de queimados da Santa Casa de Campo Grande.

7ª)

A prefeitura de Campo Grande através da Secretaria de Obras, comandada pelo engenheiro Marcelo Miglioli, bateu o martelo na proposta da HF Engenharia e Construção Ltda que irá realizar obras de contenção do Córrego Anhanduí. Valor do contrato R$ 20,9 milhões. Prazo: 540 dias.

8ª)

Chuva fraca – a chamada molha trouxa – está sobre Campo Grande desde a noite de ontem. Neste instante faz 10 graus com sensação de 8 graus. O calor já foi amenizado e a agricultura agradece.

9ª)

Tem pesquisa nova rodando desde ontem e já na fase de entrevistas. Será registrada para publicação. A pesquisadora é a Z. P. de Menezes Pesquisas Propaganda e Publicidade. Estão entrevistando mais de mil pessoas e terá nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,10 pontos percentuais. A previsão é de que o resultado seja divulgado na próxima semana.

10ª)

Só elogios para a entrevista de hoje no Boca do Povo do ex-deputado federal pelo PL do Tio Trutis. Não foi propriamente uma “entrevista”, mas uma aula de cidadania onde ele ensinou “o que é ser de ‘direita’ que todos falam, mas não sabem traduzir em palavras”.

Chicotadas do dia!

O Conselheiro afastado e tornozelado Waldir Neves está em ‘palpos de aranha’ e até frequentando a umbanda e as novenas poderosas pedindo para que Deus e os Orixás o ajude a conseguir se aposentar, mas tá difícil. Parece que ele será “pego” pelo STJ antes disso acontecer. A indecisão política para quem será nomeado também está emperrando o processo. O problema é a famosa e ameaçadora ‘Cela-17’, doidinha para engoli-lo, bem como aos seus amigos de crocodilagem. Esses merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Nossos bons e queridos amigos:

