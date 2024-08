AS ‘DEZ’ MAIS!

Segunda, 12 de agosto de 2024.

Hoje é o Dia Nacional da Juventude.

Megasena de sábado não teve acertadores. Dezenas sorteadas: 8, 11, 19, 39, 47 e 48. Prêmio para amanhã R$ 43 milhões.

Dois passageiros escaparam da morte por não conseguir embarcar no voo fatídico da Passaredo. Um chegou na hora que a porta do avião havia acabado de fechar. Outro chegou atrasado e remarcou o voo.

Dupla que roubava fio foi presa por populares, mas um fugiu. O outro foi amarrado, tomou uns bons cascudos e foi entregue para a GCM. Confessou que roubou 17 quilos de cobre que foram vendidos num ferro-velho.

Hoje a partir de meia-noite haverá nos céus do Brasil uma chuva de meteoros, restos de um cometa que está há milhões de quilômetros da Terra. O espetáculo será visto em nossa Capital. Não percam.

Monomotor fez pouso de emergência na praia de Palhoça-SC. Pessoas viram o avião ‘pipocando’ e abriram caminho para a aterrisagem de emergência na areia. Ninguém saiu ferido.

O PL está em “frangalhos”. Parece uma “Torre de Papel”. Virou o legítimo “Los Independet do Ritmim”: cada um toca o instrumento que quer e como quer. Isso é ruim para o candidato Beto Pereira. O PSDB já percebeu a ‘roubada’ que entrou.

O ex-prefeito e ex-candidato a governador Marquinhos Trad juntou todas as acusações das quais foi inocentado e as provas de que tudo foi uma armação política e protocolou na Polícia Federal para apurações. Tem muitos envolvidos dormindo à base do Rivotril.

Vices viraram artigo de luxo. Quem encontrar um, encontrou um tesouro. Dos 8 candidatos à prefeitura de Campo Grande 5 estão saindo com chapa pura. Tem gente que quando é chamado para ser vice já se benzem com o sinal da cruz.

Mãe e filha que se especializaram no golpe “Boa Noite Cinderela” foram presas pela Derf. Na casa foram encontradas maconha e cocaína. As duas estão no ‘xilindró’ e vão ficar por lá muito tempo.

Amanhã o frio começa se despedir do MS. Quarta-feira o calor chega “chegabdo” com termômetros ‘batendo’ nos 40 graus. A Umidade Relativa do ar vai despencar para 12%. A dica meteorológica é do meteorologista Natalio abrão.

Chicotadas do dia!

Tem uma “bomba” chiando e com pavio acesso lá pras bandas do Detran. Tem gente roendo as unhas, outros com fraldas e muitos só de binóculos e pincenês para ver de longe o estouro da boiada. Como somos da ‘paz e do amor’ vamos ficar daqui só mandando as nossas “chicotadas do dia” e esperando que a tragédia aconteça. Por enquanto as nossas dupla tripla chicotada pra esquentar o frio…

Aniversariantes do dia:

Nosso querido amigo Dr. Marcos Tiguman; Dr. Jajah Nogueira; Tayne Alves Nascimento; Leny Campos; Mara Rúbia Gino Barbosa; Rosamaria de Moraes; Rosana Fátima de Jesus; Nádia Ribeiro da Silva; Ana Clara Ferreira Ramires, filha do Graxa; Clarita de Souza; Augusto da Silva e Priscila Sandri Trentin.

Nossos bons e queridos amigos:

Flávio Santana: arquiteto; Dr. Félix Jaime Nunes da Cunha: Advogado; Alexandre Barbosa da Silva: presidente do Sinpol; Fabiano Reis: presidente do Sindjus/MS; Dr. Gervásio Alves de Oliveira Junior: advogado; Frederico Fulkagawa: o Tico: secretário Executivo de Comunicação do Governo do Estado; Dra. Camila Nascimento: Odontóloga e pré-candidata a vice-prefeita de Campo Grande na chapa de Adriane Lopes; Carlão Borges: presidente da Câmara de Campo Grande; Pedro Roni: pré-candidato a prefeitura de Coxim e prefeito Réus Fornari: de Rio Verde. 5ª Festa do Peixe em Dois Irmãos do Buriti dias 6 e 7 de setembro no Distrito de Palmeiras: Não percam.

