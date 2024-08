AS ‘DEZ’ MAIS!

Quinta, 15 de agosto de 2024.

CORREIO DO ESTADO: “CGU expõe caos na saúde pública de Campo Grande”

JORNAL ‘O ESTADO’: “Ministros debatem proteção ao Pantanal durante plenária em MS”

“O diabo sempre usou a comida para enganar o homem. No Éden, a maçã. No deserto, o pão. No Brasil, a picanha”.

Só ontem em Campo Grande “queimaram” dois na bala. O primeiro era ex-PM e assassino profissional no Rio Grande do Norte. O segundo foi “queimado” na problemática Vila Jacy.

Influencer “tarado” preso em Mundo Novo por transmitir cenas de sexo ao vivo na internet era também candidato a vereador pelo MDB em Mundo Novo, mas está no xadrez onde vai ficar por muito tempo.

Voltou à tona o acidente de avião que matou na queda piloto e o advogado Marco Túlio Garcia. O caso de 10 anos atrás ainda não foi julgado em segunda instância e os envolvidos estão ‘soltinhos’ igual arroz de primeira.

Deputado Jamilson Name pediu ao governo estadual a implantação em caráter prioritário uma escola estadual em tempo integral no Jd. Noroeste. O pedido está nas mãos do deputado estadual Prof. Hélio Daher.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizará próximo sábado em Campo Grande, a 3ª edição do mutirão para reconhecimento de paternidade “Meu Pai tem Nome”. O projeto é uma iniciativa do CONDENGE e serão realizados exames de DNA e atividades de educação em direitos, com uma programação voltada à efetivação do direito fundamental de filiação.

Para não entrar na polêmico inócua sobre a discussão se é branco ou pardo, a pré-candidata Rose Modesto, que lidera as pesquisas para prefeitura de Campo Grande mandou essa ontem: Sou morena, meu avô era preto retinto. Meus cabelos são grossos e meus traços é de mulher brasileira. Sou “bugrona”. A cara do povo que gosta de mim.

Abuso: a Àguas Guariroba multou em 2 mil um consumidor da rua 26 de agosto cujo cavalete foi danificado por moradores de rua. Ele denunciou na Águas e pediu substituição. A concessionária pediu reforço policial, foi ao local e retirou o cavalete à força e cortou o fornecimento. Isso é um abuso, mas nesta Capital a Àguas ‘faz’ o que quer.

Terminais do transporte coletivo, inaugurado há 30 anos, estão recebendo melhorias há muito reclamadas. Os da Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia, Guaicurus e Bandeirantes estão revitalizados. Diariamente poe eles passam 130 mil usuários. A prefeita Adriane Lopes está de parabéns!

Hoje Aquidauana está comemorando 132 anos. Administrada pelo prefeito Odilon Ribeiro, a cidade vai festejar até domingo com os seguintes shows: Gian e Giovani, Clayton e Romário e Banda Raça Negra. Domingo “fecha” com Breno Reis e Marco Viola encerrando as festividades.

Beto Pereira anunciou que – se eleito – vai fazer – nos fundos da Leroy Merlin – um parque de lazer para atender a Grande Nova Lima. A prefeitura tem no local 100 hectares. A proposta foi considerada boa.

Coruripe, em Alagoas, com 50 mil habitantes, festeja hoje o 1º Lugar do País no IDEB. O prefeito Marcelo Beltrão comemorou o resultado com o pessoal da sua Secretaria de Educação. O feito foi alcançado graças ao projeto do Prof. Celso Tatizana. Aqui no MS tivemos a oportunidade de realizar esse projeto, porém nos faltou coragem e dinheiro. Esses medos e a falta de apoio dinheiro nos deixou, mais uma vez, sem o reconhecimento de uma educação bem colocada nesse ranking nacional. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas.

