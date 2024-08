Sexta, 16 de agosto de 2024.

Hoje é Dia do Filósofo

Manchetes dos principais jornais diários da Capital

CORREIO DO ESTADO:

Prefeitura vai investigar exames feitos ‘por fora’ da regulação.

JORNAL “O ESTADO”:

Campanha política 2024 tomam as ruas oficialmente a partir desta sexta.

AS ‘DEZ’ MAIS

1ª)

Vizinhos de “sugismundo” da Rua Planalto, no Jd. TV-Morena tomaram um “refresco”. A Limpeza Pública foi ao local, prendeu o dono da casa, limpou o local e recolheu caçambas de lixos. Por enquanto a “coisa’ está sob controle.

2ª)

As campanhas já estão nas ruas. Em Campo Grande o pré-candidato Beto Pereira fez a primeira adesivagem nesta madrugada a partir de ‘zero hora’. Não perder tempo e lutar até o último instante por voto. Agora que chegar primeiro vai beber água limpa.

3ª)

Avião King Air caiu na manhã de ontem em Apiacás-MT, matando 5 ocupantes: piloto, empresário dono do avião, dois netos e um passageiro. O empresário que morreu era de Rondonópolis-MT.

4ª)

O prefeito de Terenos Henrique Budke não está no rolo da ação do GAECO e nem foi preso, mas está triste e lamenta que servidores tenham montado autênticas quadrilhas para fraudar licitações. Uma traição imperdoável.

5º)

A cidade alagoana de Coruripe, enquadrada no ranking das de 50 mil habitantes, aplicou o método do Professor Celso Tatizana e conseguiu o 1º lugar no IDEB nacional, superando o IDEB de Sobral e ficando a 1ª do Brasil no ranking da boa educação, e nós aqui, sentados na praça e dando milho aos pombos…

6ª)

Um ‘piloto de drone’ foi preso nesta madrugada por equipes do BPChoque arremessando drogas e celulares pra dentro do presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Pela entrega ele ganharia 1 mil reais. O preso “Guga” não recebeu a encomenda, mas ganhou um novo processo para ser respondido.

7ª)

A campanha já começou. Está liberado: carreatas, desfiles em veículos e motociatas; comícios, distribuição de material de propaganda; lives em internet; publicação em jornais impressos. Confirmados em Campo Grande 8 candidatos: Beto Pereira, Rose Modesto, Adriane Lopes, Beto Figueiró, Camila Jara, Luso Queiróz, Ubirajara Martins e Jorge Martins.

8ª)

Deputado Marcos Polon em contato com nossa redação acerca da ‘emenda pix’ disse que está sendo feito em São Paulo por Eduardo Bolsonaro um documentário sobre a atividade política da ‘direita’ e cada um teve que entrar com uma emenda de 1 milhão e ele foi um dos colaboradores. Polon está se recuperando de uma cirurgia no maxilar.

10ª)

Desencadeada operação conjunta na fronteira Brasil/Bolívia pemas polícias de MS e boliviana contra o narcotráfico transnacional. A cocaína deixou de ser novidade e a maconha entrou rasgando fronteira afora.

Chicotadas do dia!

Desastroso o índice do IDEB em Mato Grosso do Sul. Continuamos abaixo da mete e da média nacional, salvando apenas as escolas de tempo integral em comparação às demais instituições de ensino parcial. Nossos números no IDEB são fraquíssimos e sem nada a comemorar. Coruripe-AL, cidadezinha com menos de 50 mil habitantes é a maior nota nacional no IBED. Enquanto isso, permanecemos ‘rastejando’ no ensino e isso merece nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

