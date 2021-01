Terça-feira, 19 de janeiro de 2021.

Primeira:

Ouvinte ligou brava na manhã de hoje: Ela foi a um happy-hour tomar um chopp gelado e comer um pastelzinho, mas o que estava no cardápio para os clientes era completamente diferente daquilo que veio para a mesa. Pra não dar vexame ela mandou fechar a conta, pagou a maracutaia e prometeu nunca mais colocar os pés no local.

Segunda:

Moradores da antiga Rua Dona Joana entraram na Justiça com ação rescisória para retirar o novo nome dado na calada da noite pela Câmara passada à rua. Deram o nome de um banqueiro que nada tem a ver com Campo Grande. O caso, mais uma vez promete.

Terceira:

A pandemia, apesar da vacina, ainda promete durar alguns meses. O prefeito anda preocupado com o Ministério Público que recebeu denúncia de que chefes, com medo de perder o lugar, mesmo em ‘home-office’ continuam indo trabalhar normalmente colocando a administração municipal em risco.

Quarta:

O deputado Baleia Rossi está hoje em Campo Grande, catituando votos para sua candidatura à presidência da Câmara Federal. Prometeu coletiva no diretório do MDB. O “cabo eleitoral” do Baleia é o seu “peixinho” Carlos Marun.

Quinta:

Assembléia vai ter que decidir sobre a colocação ou não de tornozeleira em deputados. Se disserem “sim” à Justiça, abrirão perigoso precedente que poderá atingir muita gente da própria espécie.

Sexta:

Vereador Prof. Riverton quer que o prefeito Marcos Trad coloque os professores da Rede Municipal de Ensino na prioridade da vacinação contra o coronavírus. Isso lhe rendeu ontem notícias, aplausos e reconhecimentos.

Sétima:

Secretário de Saúde Geraldo Resende justificou ter mandado para Dourados 29 mil doses de coronavac: “A cidade tem a maior população indígena do estado e por isso recebeu 29 mil doses, quase o mesmo tanto que Campo Grande”.

Oitava:

Presidente Bolsonaro criticado na mídia nacional pela sua mania de atribuir às Forças Armadas o poder de decisão se o povo brasileiro vai viver numa ditadura ou numa democracia. O “pau” está cantando no lombo do presidente.

Nona:

Pra variar, a Petrobrás lascou hoje mais um aumento da gasolina no lombo do “bravo e altaneiro” povo brasileiro. O novo aumento é de 7,6%, passando o litro nas refinarias a custar R$ 1,98 para as distribuidoras. Nas bombas da Capital o litro deve chegar a R$ 5 reais.

Décima:

Tribunal de Justiça republicou ontem no Diário Oficial a abertura de concurso para 60 vagas de cartorários em nosso estado. As outorgas de serviços notariais e registrais já haviam sido publicadas no ano passado, mas acabaram suspensas devido à pandemia.

Chicotadas!

População cobrando a promessa de vereador que virou presidente da Câmara Municipal: destravar a entrada de visitantes na Casa do Povo. Ainda não se entra sem passar pelo antigo filtro inicial que perguntava aonde ia, com quem se pretendia falar e outros detalhes sobre o visitante. Para essa demora de decisão, vai a nossa “tripla” chicotada do dia.

