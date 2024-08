Sexta, 30 de agosto de 2024.

Hoje é Dia Nacional do Perdão.

Este programa será ouvido por quem sabe que:

“O dia que as pessoas descobrirem que você tem coragem para promover e rebaixar quem se relaciona contigo, ela te respeita”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital, está no ar:

AS ‘DEZ’ MAIS

1ª)

A prefeita estava ensaiando, mas deu uma arrancada que já deixou gente comendo poeira. A campanha agora vai ser um salve-se quem puder.

2ª)

Se o conselheiro afastado e tornozelado Waldir Neves conseguir a aposentadoria vai se livrar de um montão de coisas: tornozeleira é uma delas. Vai viver ‘modestamente’ com salário de 25 mil, mas não há nada que um bom trabalho não resolva.

3ª)

Traficante da fronteira chegou sonhar com a liberdade por um erro processual, mas alguém detectou o erro, voltou atrás e o megatraficante vai mesmo ‘puxar’ uma megacadeia.

4ª)

A prefeita me autorizou publicar que os salário dos servidores da prefeitura de Campo Grande – mais de 28 mil ativos – vão poder gastar a grana quarta-feira, dia 4.

5ª)

O governador Riedel em contato com nossa redação mandou avisar que agosto estará na conta dos servidores no dia 3 próximo.

6ª)

A Águas Guariroba criou um serviço de plantão para atender vazamentos em vias públicas com a rapidez de um raio. A população agradece.

7ª)

Em Chapadão do Sul, briga entre Sclatter e Jocelito Krug para ver quem é o mais rico. Joselito estavam em 1º lugar e Schlatter em 2º. Irado Schulater voltou ao TREMS e adicionou mais 33 milhões ao seu patrimônio, passando de 92 para 125,3 milhões, se tornando o candidato mais rico desta eleição.

8ª)

O candidato “pompom” de Sidrolândia sofreu mais uma baixa: o MPMS botou ‘pra andar’ uma representação para punir ‘atos antidemocráticos’ e ‘milícia armada’ naquela cidade. Passarinho me contou que a “batata” do “Rô” tá assando..

9ª)

Em Bataiporã o pau está comendo nos grupos de What’s App. Preffeito registrou “B.O” por ameaça de morte. Germino Ross juntou à denúncia frase gravada onde um gaiato diz: “Dá vontade de pegar um 38 e meter na testa do Germino”.

10ª)

Vereador Kastanha, de Aquidauana, está acusado de usar a estrutura da EXPOAQUI para promoção pessoal. Isso será apurado. Passarinho me contou que ‘vai dar rolo’. Ele foi anunciado à exaustão usando o dinheiro público. Isso ‘é’ crime.

Chicotadas do dia!

Desembargador do TJMS negou pela segunda vez liberar o salário “cheio” do conselheiro afastado Ronaldo Chadid. Ele diz que “não consegue viver com salário de 51,2 mil reais”. Chadid – é réu por lavagem de dinheiro, investigado por ‘venda de sentenças’. Está com ‘batatão’ no pé e reclama do seu ‘salariozinho de merda’ não conseguindo tratar da família. Isso é um absurdo, um descaramento uma pouca-vergonha. Merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!.

Aniversariantes:

João Pedro Naglis: nosso ouvinte e filho do amigo Jamilzinho Naglis; Engº Jean Saliba e Dr. Gervásio Alves de Oliveira Jr, advogado. Ambos aniversariantes no domingo; Isabela Maiolino; Camila Zeuli; Silvia Aparecida Brum; Oswaldo Lencina; Raul Rodrigues Curto; Dr. Claudio Guensei Shinzato; Noêmia de Almeira e Camila Luiz de Medeiros Dias.

Nossos bons e queridos amigos:

Alex Wastowski: gerente da Churrascaria Nativa’s; Onésico Andrade: do Sacolão Piratininga; Fábio Terra: da Toyota Kampay; Cleverson e Alana: da Ciclo Reis; Flávinho Terra: da Coophatrabalho; Dircinéia Arruda dos Santos, esposa do José Augusto da Rabikó Utilidades; candidatos a vereadores em CG: Fernandinho Claudino; Bosco Martins e Dr. Loester Nunes; Pecuarista Cícero de Souza; Fabiano Volpini: da BYD e pecuarista Rodrigo Ricardo Ceno “Kirão”.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.