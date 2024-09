Terça, 3 de setembro de 2024.

Hoje é Dia do Açougueiro.

MANCHETES DOS JORNAIS DIÁRIOS DA CAPITAL:

CORREIO DO ESTADO: “Rota da celulose atrai investidores em reunião antes de leilão em S. Paulo”. O ESTADO: “Setembro será de calor e umidade relativa do ar desértica em todo MS”.

Este programa será ouvido por quem sabe que:

“Quem fala mal de você carrega 3 coisas no coração: Uma vontade danada de ser você, de ter o que você tem e fazer o que você faz. Use essa inveja como combustível e continue brilhando e sendo a melhor versão de si mesmo”.

Em nome de BDM – o seu dinheiro digital está no ar:

AS ‘DEZ’ MAIS!

1ª)

Passarinho me contou que Carlos Alberto Assis – que estava na periferia da eleição – foi chamado pra dentro da campanha do PSDB…

2ª)

E ATENÇÃO!

Pesquisa Ranking registrada TSE nº MS-09 462/2024: 500 entrevistados (28/31de agosto); grau de confiança 95%. ESTIMULADA: Prefeita Vanda Camili lidera com 40%. Subiu 4 pontos. Na anterior pontuou com 36%. Rodrigo Basso, 37%, Luiz Lemes 3%. EXPONTÂNEA: Vanda Camilo lidera com 25%, Basso 22% e Luiz Lemes, 1%.

3ª)

A obra da Ernesto Geisel continua a “todo vapor”. Estava parada há 11 anos e a prefeita Adriane Lopes mandou a Secretaria de Obras ‘cair pra dentro e acabar com a lenga-lenga’.

4ª)

Em Aquidauana foi destituído do mandato o vereador o Wilson Vicente Ferreira que assumiu a vaga de Youssef Saliba. Para seu lugar foi empossado o suplente Anderson Meireles. As “coisas” por lá está fervendo.

5ª)

O vereador Tiago Vargas teve o registro de sua candidatura cassado por conta de condenação. O MPE apresentou impugnação dele por ‘demissão do serviço público” de policial civil em 2020.

6ª)

Outros que também poderão perder o registro de candidatura: Cabo Goes (Republicanos), Cleber Lima Influencer (DC), Jhonny Love do MDB, Jorge Prado (PSD), Luciano do Lava-Jato (DC), Paulo Pedra (U.B) e Wilton Acosta (Republicanos).

7ª)

O jato de Nicolás Maduro fez uma aterrisagem nos Estados Unidos e advinha o que aconteceu: mandaram prender o jato dele. Se ele estivesse dentro, também teria ido ‘pro pote’. Lá, escreveu não leu é analfabeto.

8ª)

Caíram os crimes na área central segundo o 1ºBPM: Furto qualificado em comercio (-64,51%); Furto Simples em comércio (- 60%); Roubo em via pública (-56,52%); Furto simples em residência (-54,16%); Furto de veículos (-40%): Furto qualificado em residências (-27,27%). Balanço das atividades de agosto 2023/agosto 2024.

9ª)

Pesquisa registrada da Ranking em Bandeirantes: Virada de Alvaro Urt (PSDB) sobre Gustavo Sprotte. Entrevistados 500 eleitores: de 28 de agosto a 2 de setembro. Registro TSE nº MS-06468/2024: Álvaro Urt 40%; Gustavo Sprotte 25% e Celso Abrantes 15%.

10ª)

Exonerados no DIOGRANDE de hoje: Cristina de Matos Oliveira (Tina) e Marcos Rogério Andrade Ferreira. Eram da época do Marquinhos e publicaram em suas redes sociais vídeos da campanha passada apoiando o ex-prefeito.

Chicotadas de hoje!

Comitiva dos candidatos do PL de MS à Brasília não contou com a presença do candidato ‘pompom’ João Bafo de Onça, de Sidrolândia. Bolsonaro teria pedido para que ele não aparecesse na sua frente ‘nem pintado de ouro’. Ele foi vetado da comitiva por dois motivos: por liderar grupo de milicianos e por uma ‘pesquisa’ suspeita pela qual teria pagou 6 mil reais. Esse merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!

Aniversariantes:

Chiquinho Telles; Gleice de Souza; Dra. Jane Abhuassan Gonçalves; Tércio José Alves; Luiz Sirineu; Hélio de Paula; Leny Ouriveis da Silva; Paulo Queiroz; Maria Rita de Lima. Elenice Barbosa e Fabiana Silva Laburu.

Nossos bons e queridos amigos:

Jericó Vieira de Matos; Dr. Leonardo Avelino Abss Duarte: advogado; Maria Campos: policial civil e candidata a vereadora; Dr. Cícero de Souza: pecuarista e empresário do Laticínios Serra Dourada; Jornalista e empresário Marcos Fernando Alves Rodrigues: diretor do Correio do Estado; Sandro Arruda: engenheiro; Riad Abdulahad: advogado; Ricardo Franco Melgarejo: professor e financeiro da ACP.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.