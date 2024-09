Quarta, 4 de setembro de 2024.

Hoje é Dia da canonização da Madre Tereza de Calcutá

MANCHETES DOS JORNAIS DIÁRIOS DA CAPITAL:

CORREIO DO ESTADO:

Famasul diz que 900 fazendas estão em litígio com indígenas…

O ESTADO:

“Após 15 dias do rompimento, famílias ainda calculam prejuízos

AS ‘DEZ’ MAIS!

1ª)

Pavoroso desastre ontem no trevo de Bela Vista entre duas carretas que pegaram fogo matou 3 pessoas: um casal e uma criança e um motorista. A cidade está consternada.

2ª)

Após ter candidatura deferida pelo juiz eleitoral, Roberson Moureira, de Ribas do Rio Pardo viu a cidade explodir em festa. O povo foi ao comitê, cantou, dançou e festejou o futuro prefeito.

3ª)

Ainda ‘dói’ a morte do peão de rodeio Hamilton Olímpio Ribeiro Junior (29), Natural de Itapura -vizinha a Ilha Solteira – assassinado em Marília-SP. A cidade continua impactada.

4ª)

Dia 6 dizem que “o bicho vai pegar”. Dizem que o Satanás vai ficar olhando o ‘forrobodó’ e escolhendo um secretário pra botar fogo no mundo. Dizem que as novidades deste ano, até o “Cão” vai se impressionar dizendo: “Caramba!… nunca vi isso!”

6ª)

A Mega Sena acumulou novamente o prêmio estimado para o próximo concurso é de 33 milhões. Dezenas sorteadas, 21 – 28 – 37 – 44 – 50 – 60, 35 apostas acertaram a quina e levaram 73 mil reais cada.

7ª)

O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, do TRE-MS, decidiu na noite desta terça-feira (3) que o pedido de impugnação da candidatura de Beto Pereira, é improcedente. Beto é candidato e isso não se questiona mais.

8ª)

Em Sidrolândia pesquisa de ontem publicada pela Ranking mostrou que a prefeita Vanda Camilo subiu mais 4 pontos em relação à pesquisa anterior e lidera a c orrida eleitoral com 40% dos votos.

9ª)

Os “tracking’ feito pelos candidatos que disputam a ponta para a prefeitura de Campo Grande começaram a não espelhar a realidade. Dizem que pessoas que possuem parentes ou trabalham em órgãos públicos estão com medo de expressar suas opiniões e serem perseguidos.

10ª)

Em Ribas do Rio Pardo a pesquisa Ranking registrada mostrou Roberson Moureira com 50% na estimulada. O segundo colocado 20%.

Chicotadas do dia!

Tiago Vargas sempre andou na contramão. Proibido de disputar a reeleição, estava sorteando uma Ford-Pampa para quem curtisse sua rede social. Em maio ele sorteou 5 bicicletas elétricas afrontando a Justiça Eleitoral. O MP denunciou seu abuso de poder financeiro. Está impedido de concorrer à reeleição por ter sido demitido a bem do serviço público. Merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia.

Casal Estanislaw Ciasca/Helena, que hoje comemoram “Bodas de Níquel”: 54 anos de feliz convivência; Cônsul de Portugal no MS Fernando Gonçalves; A belíssima Marithê Cogo; Geovanna Lanzarine; Arlei Recalde; Elza Castro Andrade; Douglas Sanches Tiburcio; Dirce Rosa Puerari; Jaime Cândido; João Mujica; Patrícia Costa Anache e Dr. Lauro Takeshi Miyasato.

