Terça-feira, 09 de fevereiro de 2021.

Primeira:

Deputado Evander Vendramini (PP) quer renovação da Federação de Futebol de MS. Segundo ele “Francisco Cesário serve apenas aos seus interesses pessoais e não aos interesses do futebol sul-mato-grossense”.

Segunda:

Antiga EHMA emitiu ontem uma NOTA DE ESCLARECIMENTO. As famílias invasoras, caso insistam em permanecer em áreas da prefeitura, poderão ficar proibidas por 2 anos de participar dos programas habitacionais.

Terceira:

Passou por aqui no domingo o naturalista Richard Rassmussen. Ele está fazendo um noticiário nas aldeias indígenas de MS sobre como a vida se modificou com a Lei Rouanet.

Quarta:

Nos meios políticos a conversa é de que o governador Reinaldo Azambuja é forte candidato ao Senado. Ele conta com apoio à sua candidatura de pelo menos 50 prefeitos do interior.

Quinta:

A partir de hoje a Petrobras aumenta 17 centavos na gasolina e no diesel. O gás de cozinha terá aumento de 17 centavos. O presidente da Petrobras continua ganhando salário de 107 mil mensais.

Sexta:

Moradores da rua Ana Rosa Castilhos Ocampos estão sem iluminação pública. A rua virou um “breu”. Já reclamaram e até agora ninguém tomou providência.

Sétima:

Numa cidade do interior, alguém chegou para “alguém” e contou: “Tem alguém saindo com a tua mulher”. O alguém, enraivecido, emputecido, foi lá e botou fogo no carro do padre. O inocente desta vez, pagou pelo pecador.

Oitava:

192 escolas particulares querem operar a todo vapor. Se o problema for os protocolos de biossegurança, isso elas tem pra dar e vender.

Nona:

Governo Bolsonaro descobre o chamado “Vale-Peru” pago pelas estatais federais e que “dobram” o auxílio refeição. A “Cesta Refeição” é paga 13 vezes ao ano.

Décima:

Passarinho me contou que na DGPC, com Marcelo Vargas perto de se aposentar, quem poderá despontar é uma delegada experiente, já testada e capacitada para bem desempenhar a função.

Chicotadas!

A Lava-Jato está sujando as águas depois de reveladas as conversas entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros. Os super-heróis estão perdendo a capa e superpoderes e “olha” se não acabarem na cadeia. Para esses heróis de mentira a nossa dupla-tripla chicotada.

Aniversariantes:

Almirzinho de Almeida Jr. Parabéns e cumprimentos de toda a família; Izabella Assis Trad; Doralice Fiorentino; A sempre sorridente Irma Pandolfo; Albininho Romero Jr.; Rodrigo de Paula Aquino; Carlos Roberto Charles de Figueiredo; Luiza Nascimento; Camila Scherer e Maria Cláudia Mendes.

Meus amigos:

Tereza Almeida: fazendo um excelente trabalho assistencial aos moradores de rua; Meire da Associação dos Autistas; Minha amiga Pra. Márcia Mega; Lile Correia da FM-Líder de Ponta Porã; Jornalista Marlene Lobo; Rabikó do lojão do Grande Santo Amaro; Jor. José Luiz Monteiro de Jaú-SP.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.