Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021.

Primeira:

Amanhã sábado tem mega-sena com prêmio de 29 milhões. Não esqueça de arriscar a sorte. A probabilidade de ganhar é de ‘uma’ em 50 milhões.

Segunda:

Tarifaço na gasolina e no diesel pode convulsionar o país. Até agora, neste ano, a gasolina já subiu 34,8% e o diesel 27,5%. O presidente da Petrobras continua ganhando de salário R$ 107 mil por mês.

Terceira:

A CCJ – Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara de Campo Grande, está sendo disputada ‘palmo a palmo’ entre os vereadores Otávio Trad e João César Matogrosso. Quem ganhar se casa com a princesa.

Quarta:

Deputado estadual Evander Vendramini quer resolver a presidência da Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol com entendimento, mas se necessário for ele promete instaurar uma CPI na Assembleia para investigar as atividades do presidente Francisco Cesário.

Quinta:

Cesário trata a Federação de Futebol como se fosse uma empresa de sua propriedade. Dizem que ele ganha por mês com essa atividade cerca de R$ 35 mil reais. O futebol deste estado literalmente acabou.

Sexta:

Hoje a Câmara Federal pode decidir se solta ou não o deputado federal Daniel Silveira, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF.

Sétima:

Em Brasília comenta-se que o Senado vai pedir o “impeachment” do ministro Alexandre de Moraes. A queda de braço política promete mais violência civilizadamente.

Oitava:

Sem vacinas contra coronavírus a vacinação em nosso estado literalmente “pitimbou”. O governo estadual tenta desesperadamente comprar doses de vacinas. O Brasil literalmente “quebrou”.

Nona:

Diante do preço da gasolina o presidente Bolsonaro já colocou as barbas de molho abaixando a tarifa de importação de bicicletas…

Décima:

Trecho da Avenida Mato Grosso próximo à Via Park está um breu. As árvores do canteiro central precisam ser podadas. A população está reclamando de viver no breu. Tomara que tomem providências.

Chicotadas!

O empurra-empurra no transporte coletivo não é apenas na hora de entrar nessas latas de sardinhas. Os empresários reclamam que estão sendo empurrados com a falta de decisão sobre a necessidade de aportar dinheiro para que continuem sustentando o transporte que está à um passo da quebradeira e ameaçam parar os serviços. É possível que a Prefeitura de Campo Grande, se não tomar providências urgentes, amanheça sem os serviços. Para essa conversa fiada que não fecha nunca, a nossa dupla-tripla chicotada do dia.

Aniversariantes!

Arquimedes Gonçalves; Maria Beatriz Souza; Conceição Rúbio; Euber Alexandre; Beatriz Diniz; Yone Ribeiro; D. Mariíta Cançado; Karla Costa; Roberto Falcão e Larissa Almeida Cremer.

Meus amigos:

Fortunato Brites do Jd. Santa Emília; Marimar da S&S Cestas Básicas; Andrezão Patrola; Zé da Viola; Antonio Braga e D. Mirtô; Des. Dr. Claudionor Abss Duarte do TJMS; Dr. João Batista da Unimed; João Lucas da Radioweb NT; Dr. Roger Augusto Bim Donega de Primavera do Leste-MT e meu amigo palmeirense Li Teixeira.

