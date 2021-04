Quinta-feira, 8 de abril de 2021.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Com apenas 21 anos, o prodígio advogado Mateus Costa Ribeiro foi aprovado na prova de habilitação para atuar nos Estados Unidos. É o brasileiro mais jovens a conseguir o feito em décadas. Em 2018, aos 18 anos, Mateus ganhou os holofotes ao tornar-se o advogado mais jovem a sustentar oralmente no STF.

Segunda:

Senador Nelsinho Trad, Líder da Bancada sul-mato-grossense, pediu ontem que radialistas e jornalistas sejam incluídos no programa de vacinação especial. Ganhou elogios rasgados o senador.

Terceira:

O deputado federal Dr. Fábio Trad indicou a Aldeia Limão Verde para receber o sinal de telefonia ‘via satélite’ do Ministério das Comunicações e já recebeu devolutiva que em breve o sinal de telefonia estará disponibilizado. Ao Fabinho os nossos agradecimentos.

Quarta:

Um deputado e seu assessor foram parar no hospital com laceração anal. O fato foi registrado em Sorriso-MT. Os dois convidaram um haitiano para uma “festinha particular” e a “coisa” não deu muito certo. Um deles ficou tão mal que teve que levar pontos…

Quinta:

Médica Dra. Eunara Negri, de S. Paulo, necropsiou um paciente que morreu de covid e constatou que: pacientes entubados morrem porque os alvéolos pulmonares se entopem com sangue coagulado. Ela passou a salvar vidas com anticoagulantes. Eis aí o “pulo do gato”.

Sexta:

Encontrado jovem que estava desaparecido desde o dia 21 de março. Ele está preso no cadeião de S. J. do Rio Preto-SP. Pegou carona com uma conhecida que estava traficando drogas.

Sétima:

A Defensoria Pública estadual solicitou que seja reduzida a quantidade de passageiros nos ônibus coletivos da Capital. Embora a prefeitura exija a redução a 70% da ocupação, o perigo de contágio ainda é enorme.

Oitava:

Em Caracol uma família de Caracol de 6 irmãos não se conformou com a morte de um deles por covid e abriram o caixão e o plástico inviolável para dar adeus ao morto e todo mundo acabou se contaminando. Até agora três já morreram e outros dois estão em estado grave.

Nona:

Secretário de Saúde Geraldo Resende colocou na lista de prioridades de vacinação contra covid todos os jornalistas e radialistas do Estado. Parabéns!.

Décima:

Carlos Marun deixando o Conselho da Itaipú para voltar à vida pública. Dizem que ele vai de Puccinelli para governador em 2022 ou de Luiz Mandetta para a Presidência da República.

Chicotadas do dia!

Amanhã começa a cobrança de pedágio na rodovia estadual MS-306. Três praças de pedágio – Chapadão, Cassilândia e Costa Rica- vão cobrar 10 reais para carros de passeio. A dona da “bagaça” é o Grupo Way que ninguém conhece quem são seus donos. Para mais esse tipo de roubalheira neste estado a nossa dupla-tripla chicotada do dia.

Aniversariantes do dia!

D. Maria José Rodrigues, nossa querida D. Chiquinha, mamãe do Juarez, está festejando seus 88 anos bem vividos; Camila Tannous; Steven Razuk; Regina Melke Prado; Luis Carlos Spengler Filho; Frank Amorim; Lucas Amado; Edgar Macedo Jr; Lilian Vilela; Carmen Vasquez e Maria Cristina Souza.

Meus amigos:

Luciano e Beth da Metallu Usinagem agora na Consul Assaf Trad, ao lado da Sicredi; Mágico Tabajara; José Lísio: Assentamento Canaã em Terenos; D. Ilda da Molina Modas; Nara Fernandes; Vilma Felini, de Sidrolândia.

